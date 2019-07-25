Сборная России опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА

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В активе российской команды 1436 очков. В 2019 году сборная России провела четыре встречи в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В марте россияне проиграли команде Бельгии (1:3) и разгромили сборную Казахстана (4:0), а в июне российская команда одержала две победы — над сборными Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0).

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 11.06.2019, 21:45 Россия 1 Кипр 0

Первое место продолжает занимать сборная Бельгии (1746). На вторую строчку поднялась сборная Бразилии (1726), которая в начале июля победила на Кубке Америки, на третье место опустились действующие чемпионы мира французы (1718).

Команда Уругвая (1637) поднялась на пятое место, колумбийцы расположились на восьмой строчке (1622).

Победители Кубка африканских наций алжирцы поднялась на 28 позиций, заняв 40-е место (1463).

Соперники россиян по отборочной группе чемпионата Европы занимают следующие позиции: сборная Шотландии располагается на 48-м месте (1433), Кипра — на 93-м (1258), Казахстана — на 112-м (1174), команда Сан-Марино занимает последнее, 211-е место (839).

Следующие матчи квалификации чемпионата Европы российские футболисты проведут в сентябре. 6 сентября сборная России в гостях сыграет с командой Шотландии, а 9 сентября примет сборную Казахстана.

Система подсчета очков

После чемпионата мира 2018 года ФИФА изменила систему подсчета очков. Отчасти нововведение было обусловлено появлением Лиги наций — нового турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванного заменить товарищеские матчи. Также новая система была введена, чтобы принимающие чемпионат мира или другой крупный турнир сборные медленнее теряли позиции в рейтинге, так как победы над сильными командами, даже в товарищеских матчах, теперь оцениваются большим количеством очков.

Согласно новой системе, наименьшим коэффициентом оцениваются товарищеские встречи за пределами «окон» календаря для международных матчей (0,5), следом по важности идут товарищеские игры в пределах «окон» (1,0), матчи группового этапа Лиги наций (1,5), матчи плей-офф этого же турнира (2,5) и отборочные встречи континентальных и мировых первенств (2,5). Наибольшим коэффициентом оцениваются матчи финальной стадии мировых и континентальных чемпионатов — от 3,5 до 6,0.

Изменилась и система подсчета очков за результаты. Теперь за победу дается 1 очко, за ничью — 0,5, поражение — 0. Поражения в финальных стадиях турниров не будут учитываться.