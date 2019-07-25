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13:29 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная Казахстана улучшила свое положение в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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10
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В июльской версии, опубликованной 25 июля на официальном сайте организации, подопечные Михала Билека поднялись на две строчки и теперь занимают 112-е место.

Свои последние матчи казахстанские футболисты провели в июне в рамках отбора на чемпионат Европы-2020: сначала на выезде проиграли бельгийцам (0:3), а затем дома переиграли Сан-Марино (4:0).

Первое место в рейтинге ФИФА сохранила Бельгия. На вторую строчку поднялись бразильцы, сместившие на третью французов. Также изменения претерпела и первая десятка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рейтинг ФИФА от 25 июля:
1 (1). Бельгия — 1746 очков
2 (3). Бразилия — 1726
3 (2). Франция — 1718
4 (4). Англия — 1652
5 (8). Уругвай — 1637
6 (5). Португалия — 1631
7 (6). Хорватия — 1625
8 (13). Колумбия — 1622
9 (7). Испания — 1617
10 (11). Аргентина — 1610;
…112 (114). Казахстан — 1174.

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