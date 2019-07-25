Сборная Казахстана по футболу поднялась в рейтинге ФИФА

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В июльской версии, опубликованной 25 июля на официальном сайте организации, подопечные Михала Билека поднялись на две строчки и теперь занимают 112-е место.

Свои последние матчи казахстанские футболисты провели в июне в рамках отбора на чемпионат Европы-2020: сначала на выезде проиграли бельгийцам (0:3), а затем дома переиграли Сан-Марино (4:0).

Первое место в рейтинге ФИФА сохранила Бельгия. На вторую строчку поднялись бразильцы, сместившие на третью французов. Также изменения претерпела и первая десятка.