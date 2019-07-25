Черчесов: Игру Черенкова помнят миллионы, это главное признание для футболиста

В четверг Черенкову исполнилось бы 60 лет. Он ушел из жизни 4 октября 2014 года.
«Мы жили с Федором Черенковым в одном подъезде — он на шестом этаже, я на десятом, играли несколько лет в одной команде. Поэтому знали друг друга достаточно хорошо, — сказал Черчесов. — Для меня он прежде всего был большим футболистом и очень скромным человеком. Он воплощал в себе это довольно редкое сочетание качеств».
«Выходя на поле, он всегда мог обернуть ход событий в свою пользу — отдать передачу, забить, завести и объединить партнеров, — отметил главный тренер сборной России. — Увы, Черенков слишком рано ушел от нас и многого просто не успел сделать. Но его игру помнят миллионы болельщиков, а это самое главное признание для футболиста».
Черенков является рекордсменом по количеству проведенных матчей за «Спартак» (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994); в 1983 и 1989 годах Черенкова признавали лучшим футболистом страны. За сборную СССР Черенков провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером Олимпийских игр.