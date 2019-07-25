Черчесов: Игру Черенкова помнят миллионы, это главное признание для футболиста

Источник: РИА "Новости"

В четверг Черенкову исполнилось бы 60 лет. Он ушел из жизни 4 октября 2014 года.

«Мы жили с Федором Черенковым в одном подъезде — он на шестом этаже, я на десятом, играли несколько лет в одной команде. Поэтому знали друг друга достаточно хорошо, — сказал Черчесов. — Для меня он прежде всего был большим футболистом и очень скромным человеком. Он воплощал в себе это довольно редкое сочетание качеств».

«Выходя на поле, он всегда мог обернуть ход событий в свою пользу — отдать передачу, забить, завести и объединить партнеров, — отметил главный тренер сборной России. — Увы, Черенков слишком рано ушел от нас и многого просто не успел сделать. Но его игру помнят миллионы болельщиков, а это самое главное признание для футболиста».