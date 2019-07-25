Сборная Беларуси по пляжному футболу по пенальти обыграла Италию в квалификации ЧМ

Счет в прошедшем в Москве матче был открыт во втором периоде после точного удара Олега Гапона. Итальянцы еще до перерыва вышли вперед — 2:1, а на 28-й минуте Симоне Маринай увеличил преимущество «Скуадра адзурры» — 3:1.

Перед завершением основного времени встречи усилиями Дениса Самсонова и Ильи Савича белорусы сделали счет равным — 3:3.

В дополнительное время голов команды не забили, а в серии пенальти точнее были подопечные Николаса Альварадо, реализовав три удара против двух у итальянцев.

Следующий матч в отборочной группе 1 Беларусь сыграет 26 июля с Польшей.

Турнирное положение:

Беларусь — 4 очка (2 матча), Италия — 3 (2), Португалия — 0 (1), Польша — 0 (1).

Две лучшие команды из квартета получат путевки на чемпионат мира в Парагвай, а третья поспорит за право сыграть на форуме с третьей командой группы 2, где выступают сборные России, Испании, Швейцарии и Азербайджана.