Сборная Беларуси по пляжному футболу по пенальти обыграла Италию в квалификации ЧМ

Счет в прошедшем в Москве матче был открыт во втором периоде после точного удара Олега Гапона. Итальянцы еще до перерыва вышли вперед — 2:1, а на 28-й минуте Симоне Маринай увеличил преимущество «Скуадра адзурры» — 3:1.
Перед завершением основного времени встречи усилиями Дениса Самсонова и Ильи Савича белорусы сделали счет равным — 3:3.
В дополнительное время голов команды не забили, а в серии пенальти точнее были подопечные Николаса Альварадо, реализовав три удара против двух у итальянцев.
Следующий матч в отборочной группе 1 Беларусь сыграет 26 июля с Польшей.
Беларусь — 4 очка (2 матча), Италия — 3 (2), Португалия — 0 (1), Польша — 0 (1).
Две лучшие команды из квартета получат путевки на чемпионат мира в Парагвай, а третья поспорит за право сыграть на форуме с третьей командой группы 2, где выступают сборные России, Испании, Швейцарии и Азербайджана.
Финальная часть чемпионата мира по пляжному футболу с участием 16 лучших команд пройдет с 21 ноября по 1 декабря в парагвайском Асунсьоне. Два года назад на мировом форуме в столице Багамских островов Нассау чемпионом стала сборная Бразилии, разгромившая в финале команду Таити со счетом 6:0. Обладателями бронзовых медалей стали иранцы, победившие итальянцев — 5:3. Бразильцы 14 раз становились лучшими, по 2 золота у португальцев и россиян, 1 — у французов. Белорусские «пляжники» еще ни разу не выходили в финальную стадию чемпионата мира.