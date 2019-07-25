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20:03 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси впервые вышла в финальную часть чемпионата мира по пляжному футболу

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси впервые вышла в финальную часть чемпионата мира по пляжному футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Во время второго квалификационного турнира в группе 1 белорусы сенсационно обыграли чемпионов мира 2007 года Португалию — 3:2, Италию в серии пенальти 4:3 (3:3 в основное время). Успех в матчах с такими серьезными соперниками позволил подопечным Николаса Альварадо рассчитывать на высокое место в группе.

Многое зависело от исхода матча Португалия — Польша, который завершился победой пиренейцев — 8:3.

Этот результат гарантировал выход в финальную часть чемпионата мира белорусам.

Турнирное положение:

Беларусь — 4 очка (2 матча), Италия — 3 (2), Португалия — 3 (2), Польша — 0 (2).

Сборная Беларуси, независимо от исхода результата 26 июля с Польшей, не опустится в таблице ниже второго места, которое гарантирует поездку в Парагвай. Вторую путевку на чемпионат разыграют Италия и Португалия.

Финальная часть мирового форума по пляжному футболу с участием 16 лучших команд пройдет с 21 ноября по 1 декабря в парагвайском Асунсьоне.

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