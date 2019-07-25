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20:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России обыграла азербайджанцев в матче отбора ЧМ

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Василий Конов-мл. Сборная России по пляжному футболу добилась победы над командой Азербайджана в матче квалификации к чемпионату мира-2019.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча второго группового этапа, прошедшая в «Лужниках», завершилась со счетом 6:0. В составе двукратных чемпионов мира отличились Максим Чужков, Кирилл Романов, Дмитрий Шишин (дважды), Николай Крышанов и Борис Никоноров.

В среду сборная России обыграла швейцарцев (9:3), но пока не гарантировала себе выход на чемпионат мира. В пятницу сборная России сыграет с испанцами, а азербайджанцы — со швейцарцами.

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