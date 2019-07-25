Сборная России обыграла азербайджанцев в матче отбора ЧМ

Встреча второго группового этапа, прошедшая в «Лужниках», завершилась со счетом 6:0. В составе двукратных чемпионов мира отличились Максим Чужков, Кирилл Романов, Дмитрий Шишин (дважды), Николай Крышанов и Борис Никоноров.

В среду сборная России обыграла швейцарцев (9:3), но пока не гарантировала себе выход на чемпионат мира. В пятницу сборная России сыграет с испанцами, а азербайджанцы — со швейцарцами.