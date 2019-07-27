Определены все участники финальной стадии ЧМ по пляжному футболу от Европы
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Василий
В субботу португальцы в серии пенальти обыграли испанцев (основное и дополнительное время завершились вничью — 5:5) в матче за пятое место европейского отборочного турнира, который проходит в московских «Лужниках».
Именно пять сильнейших сборных квалификации поедут на чемпионат мира. Ранее участие в турнире гарантировали себе сборные России, Италии, Швейцарии и Белоруссии.
Четырехкратные призеры чемпионатов мира испанцы пропустят второй мундиаль подряд.