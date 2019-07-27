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21:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Определены все участники финальной стадии ЧМ по пляжному футболу от Европы

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Василий Конов-мл. Сборная Португалии по пляжному футболу завоевала последнюю путевку от Европы на чемпионат мира-2019, который пройдет в конце осени в Парагвае.

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В субботу португальцы в серии пенальти обыграли испанцев (основное и дополнительное время завершились вничью — 5:5) в матче за пятое место европейского отборочного турнира, который проходит в московских «Лужниках».

Именно пять сильнейших сборных квалификации поедут на чемпионат мира. Ранее участие в турнире гарантировали себе сборные России, Италии, Швейцарии и Белоруссии.

Четырехкратные призеры чемпионатов мира испанцы пропустят второй мундиаль подряд.

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