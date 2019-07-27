Россиянин Крашенинников признан самым ценным игроком отбора на ЧМ по пляжному футболу

В субботу состоялся финальный матч турнира, в котором сборная России победила итальянцев со счетом 7:1. Соревнования прошли в Москве на стадионе на Фестивальной площади спорткомплекса «Лужники». Крашенинников стал автором одного из голов российской сборной. Лучшим голкипером турнира был признан россиянин Максим Чужков.

От Европы путевки на чемпионат мира завоевали команды России, Италии, Белоруссии, Швейцарии и Португалии. Также на мировое первенство от зоны Южной Америки отобрались сборные Парагвая (хозяева турнира), Бразилии и Уругвая, от Азии — команды Японии, Омана и ОАЭ, от Африки — Нигерии и Сенегала, от Северной и Центральной Америки — сборные Мексики и США и от Океании — команда Таити.