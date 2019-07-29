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23:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ренар возглавил сборную Саудовской Аравии

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Француз Эрве Ренар назначен главным тренером сборной Саудовской Аравии по футболу, сообщается на официальной странице команды в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ренар, с 2016 года возглавлявший сборную Марокко, покинул пост в июле после того, как команда вылетела из Кубка африканских наций на стадии 1/8 финала.

«Рад начать новое приключение с командой Саудовской Аравии», — написал 50-летний француз на своей странице в Twitter.

Сборные Кот-д’Ивуара и Замбии под руководством Ренара выигрывали Кубок африканских наций. Ранее он также тренировал французские клубы «Лилль» и «Сошо».

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