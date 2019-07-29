Ренар возглавил сборную Саудовской Аравии
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Француз Эрве Ренар назначен главным тренером сборной Саудовской Аравии по футболу, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Француз Эрве Ренар назначен главным тренером сборной Саудовской Аравии по футболу, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
Ренар, с 2016 года возглавлявший сборную Марокко, покинул пост в июле после того, как команда вылетела из Кубка африканских наций на стадии 1/8 финала.
«Рад начать новое приключение с командой Саудовской Аравии», — написал 50-летний француз на своей странице в Twitter.
Сборные Кот-д’Ивуара и Замбии под руководством Ренара выигрывали Кубок африканских наций. Ранее он также тренировал французские клубы «Лилль» и «Сошо».