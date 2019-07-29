Ренар возглавил сборную Саудовской Аравии

Источник: Спорт РИА Новости

Ренар, с 2016 года возглавлявший сборную Марокко, покинул пост в июле после того, как команда вылетела из Кубка африканских наций на стадии 1/8 финала.

«Рад начать новое приключение с командой Саудовской Аравии», — написал 50-летний француз на своей странице в Twitter.