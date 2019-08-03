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06:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси дисквалифицировали на три месяца за критику чиновников

Южноамериканская федерация футбола (CONMEBOL) приняла решение о дисквалификации нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси сроком на три месяца, сообщает El Mundo.

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Источник: AFP 2019

Дисквалификация футболиста начинается 3 августа. Таким образом, форвард не сможет играть за национальную команду Аргентины в товарищеских матчах против сборных Чили, Мексики и Германии. Кроме того, Месси обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов.

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25 июля сообщалось о том, что Месси отметился критическим высказыванием в адрес организации во время Кубка Америки, который завершился в Бразилии.

Футболист уже получил наказание за удаление в матче за третье место на турнире против команды Чили. Поведение аргентинца стоило ему штрафа в размере 1,5 тысячи долларов и отстранения на один матч.

После поражения в полуфинале Кубка Америки от хозяев турнира бразильцев со счетом 0:2 Месси обвинил конфедерацию в коррупции. Позже футболист принес извинения.

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