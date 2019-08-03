Южноамериканцы наказали Месси. Аргентинец избежал серьезных санкций

Источник: Спорт-Экспресс

Неспортивное поведение

КОНМЕБОЛ приняла итоговое решение по наказанию Лео Месси за резкую критику судей и видеоарбитров, а также прямые обвинения конфедерации в коррупции, которые капитан аргентинской сборной обрушил на чиновников после матча за бронзу на Кубке Америки-2019 против сборной Чили (2:1).

Напомним, в той встрече Месси получил прямую красную карточку — лишь вторую в его карьере — за стычку с чилийским капитаном защитником Гари Меделем. Неспортивное поведение Лео — то есть, само удаление — обошлось ему в дисквалификацию на один матч (он пропустит ближайшую официальную игру национальной команды) и 1500 долларов штрафа. И вот теперь пришло время главных санкций за все то, что аргентинец наговорил в адрес южноамериканских футбольных властей после финального свистка.

Три месяца дисквалификации и штраф 50 тысяч долларов

По информации аргентинских СМИ, слова Лео стали предметом отдельного разбирательства, а в качестве максимальной меры дисциплинарный комитет конфедерации мог отстранить его от игр за сборную Аргентины на срок до двух лет.

Однако итог получился удивительным. Похоже, Южноамериканская конфедерация испугалась всерьез взяться за главную свою звезду — кроме как показательным наказание для Месси не назовешь: три месяца дисквалификации в сборной и штраф в 50 тысяч долларов. Лучший игрок Южной Америки на весь мир обвинил главный футбольный орган региона в коррупции и отделался пропуском трех товарищеских игр, на которые и так ездил без особенного желания, и выплатой суммы, которая составляет сильно меньше половины его ежедневной (!) зарплаты.

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