Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
Динамо
00
Футбол. Премьер-лига
21:30
Зенит
Краснодар
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чайка
Нижний Новгород
01
Футбол. Первый дивизион
18:30
Краснодар-2
Ротор
01
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Мордовия
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Текстильщик
12
Футбол. Первый дивизион
17:00
Шинник
Авангард К
13
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Локомотив
12
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Енисей
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Химки
00
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Ростов
22
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Балтика
20
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Спартак-2
24
Все события
Фоторепортажи
14ЦСКА — «Локомотив»: ВАР помог армейцам победить
13Два гола за три минуты: как «Локомотив» обыграл «Тамбов»
18:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Южноамериканцы наказали Месси. Аргентинец избежал серьезных санкций

Южноамериканская конфедерация футбола испугалась всерьез наказать свою главную звезду.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Неспортивное поведение

КОНМЕБОЛ приняла итоговое решение по наказанию Лео Месси за резкую критику судей и видеоарбитров, а также прямые обвинения конфедерации в коррупции, которые капитан аргентинской сборной обрушил на чиновников после матча за бронзу на Кубке Америки-2019 против сборной Чили (2:1).

Напомним, в той встрече Месси получил прямую красную карточку — лишь вторую в его карьере — за стычку с чилийским капитаном защитником Гари Меделем. Неспортивное поведение Лео — то есть, само удаление — обошлось ему в дисквалификацию на один матч (он пропустит ближайшую официальную игру национальной команды) и 1500 долларов штрафа. И вот теперь пришло время главных санкций за все то, что аргентинец наговорил в адрес южноамериканских футбольных властей после финального свистка.

Три месяца дисквалификации и штраф 50 тысяч долларов

По информации аргентинских СМИ, слова Лео стали предметом отдельного разбирательства, а в качестве максимальной меры дисциплинарный комитет конфедерации мог отстранить его от игр за сборную Аргентины на срок до двух лет.

Однако итог получился удивительным. Похоже, Южноамериканская конфедерация испугалась всерьез взяться за главную свою звезду — кроме как показательным наказание для Месси не назовешь: три месяца дисквалификации в сборной и штраф в 50 тысяч долларов. Лучший игрок Южной Америки на весь мир обвинил главный футбольный орган региона в коррупции и отделался пропуском трех товарищеских игр, на которые и так ездил без особенного желания, и выплатой суммы, которая составляет сильно меньше половины его ежедневной (!) зарплаты.

Три товарняка

3 августа началась трехмесячная дисквалификация Месси. В этот срок у сборной Аргентины запланированы всего 3 матча — и все товарищеские: 5 сентября против Чили, 10 сентября — Мексики и 9 октября — Германии. Капитан бело-голубых не примет в них участия, равно как и в первой встрече в южноамериканском отборе на ЧМ-2022 в Катаре, который стартует в марте 2020-го (дата игры и соперник аргентинцев пока неизвестны).

Аргентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Развязка-инфаркт. «Локомотив» вырвал победу в Самаре
Туктамышева подала идею. Нужны ли изменения в фигурном катании?
Панарин – главный ньюсмейкер лета. Он затмил даже Овечкина
Гендиректор «Зенита» отрезал себе галстук на презентации Малкома
В РПЛ крутое трансферное окно. Так много клубы не тратили 6 лет
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Венгрии
«Спартак» и «Динамо» играют московское дерби (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь