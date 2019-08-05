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11:57 (мск), источник: ТАСС

Черчесов надеется, что Дзюба продлит контракт с «Зенитом»

ТАСС, 5 августа. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил надежду, что нападающий команды Артем Дзюба договорится о продлении контракта с футбольным клубом «Зенит». Об этом он рассказал в эфире канала «Россия 24».

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Ранее генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев сообщил ТАСС, что «Зенит» и 30-летний нападающий возобновят переговоры по продлению контракта игрока во время зимней паузы в чемпионате России. Действующее соглашение форварда истекает следующим летом.

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«Надеюсь, что этот вопрос решится, и мы не будем в газетах читать, что кто-то куда-то хочет, хочет получать больше или меньше. Другое дело, что своей игрой и отношением к делу он заслужил, чтобы все вовремя было сделано», — сказал Черчесов.

В нынешнем сезоне Дзюба в четырех матчах чемпионата забил три мяча. «С [Сердаром] Азмуном они уже роли поделили — Дзюба отдает и забивает. Малком (новичок “Зенита”, купленный у “Барселоны” — прим. ТАСС) — это совершенно другая позиция, это игрок фланга», — подчеркнул Черчесов.

В нынешнем году Дзюба принял участие в пяти матчах за сборную России, в которых он забил шесть мячей. В отборочном матче чемпионата Европы 2020 года с командой Сан-Марино Дзюба забил четыре мяча, по голам за национальную команду России (20) он уступает только Роману Павлюченко (21), Владимиру Бесчастных и Александру Кержакову (30).

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