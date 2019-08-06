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10:14 (мск), источник: ТАСС

Юниорская сборная России обыграла команду Аргентины на турнире в Испании

ТАСС, 6 августа. Сборная России U20 (игроки не старше 20 лет) одержала победу над командой Аргентины в матче группового этапа международного турнира, проходящего в Испании. Встреча завершилась со счетом 3:0.

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Дублем в составе победителей отметился нападающий испанского «Леванте» Эдгар Севикян. Он отличился в самом начале встречи, забив мячи на второй и шестой минутах. Разгром оформил защитник системы московского «Спартака» Руслан Литвинов (59).

Встреча стала заключительной для российской команды на предварительном этапе. Подопечные Олега Левина набрали девять очков, обыграв также сборные Бахрейна (5:1), Мавритании (3:0) и проиграв команде Испании (0:2). Российские футболисты занимают первое место в группе и имеют шанс попасть в финал турнира. Итоги групповой стадии будут известны во вторник, когда между собой сыграют команды Испании и Мавритании, а также сборные Бахрейна и Аргентины.

В прошлом году юниорская сборная России стала второй на турнире, уступив сверстникам из Аргентины в дополнительно время со счетом 1:2. Единственный мяч в составе российской команды тогда забил защитник Игорь Дивеев, сейчас выступающий за московский ЦСКА.

Финальный матч турнира в Испании пройдет 8 августа. Начало — 23:00 мск.

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