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09:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Черчесов: На месте Чалова в сборной играет капитан и лидер команды Дзюба

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил перспективы нападающего ЦСКА Федора Чалова в национальной команде.

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Источник: РИА "Новости"

21-летний форвард дебютировал в сборной России в марте этого года в матче против национальной команды Бельгии в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

«На сегодняшний день в сборной России на месте Чалова играет Артем Дзюба, а он — капитан и лидер национальной команды. От этого тоже надо отталкиваться… Вы не забывайте, что Федя еще и в молодежной сборной может играть. Буквально неделю назад мы общались с тренером молодежной сборной, потому что скоро и она стартует в официальных матчах», — заявил Черчесов в эфире программы «Футбол России».

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Улыбающийся Дзюба, серьезный Смолов. Россия готовится к отборочным матчам Евро-2020
Нам надо понять, должны ли мы использовать Чалова или отдать его в молодежную сборную. Надо подумать и принять правильное решение. Мы только приветствуем, что он играет и прогрессирует, но всему свое время. Повторю, мы работаем, вы нас можете оценить, и глаза никогда не закрываем.
Станислав Черчесов
главный тренер сборной России

В прошлом сезоне Чалов забил 15 мячей в чемпионате России, став лучшим бомбардиром турнира. За первые четыре тура нового сезона РПЛ форвард записал на свой счет уже два забитых мяча.

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