Черчесов: На месте Чалова в сборной играет капитан и лидер команды Дзюба

21-летний форвард дебютировал в сборной России в марте этого года в матче против национальной команды Бельгии в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

«На сегодняшний день в сборной России на месте Чалова играет Артем Дзюба, а он — капитан и лидер национальной команды. От этого тоже надо отталкиваться… Вы не забывайте, что Федя еще и в молодежной сборной может играть. Буквально неделю назад мы общались с тренером молодежной сборной, потому что скоро и она стартует в официальных матчах», — заявил Черчесов в эфире программы «Футбол России».