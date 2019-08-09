Экс-футболисту юношеской сборной Казахстана требуется помощь для борьбы с тяжелой болезнью
Воспитанник костанайского футбола Николай Жуков борется с тяжелой болезнью, сообщает официальный сайт «Тобола».
Воспитанник костанайского футбола Николай Жуков борется с тяжелой болезнью, сообщает официальный сайт «Тобола».
В конце июля у Жукова выявили острый миелоидный лейкоз — заболевание костного мозга, иногда называемое раком крови. Его семье нужны большие финансовые средства для борьбы с болезнью.
В прошлом Жуков провел несколько сезонов в дубле «Тобола» и привлекался в юношескую сборную Казахстана.
«ФК «Тобол» просит болельщиков костанайского футбола не оставаться в стороне и помочь Николаю в борьбе с этим недугом. Всем желающим оказать материальную помощь для лечения просим перечислять денежные средства на реквизиты, указанные ниже:
— Пополнение карты Kaspi Gold: через терминалы Kaspiбанка/через мобильное приложение с указанием ИИН 650314300264, номер карты 5169 4971 2193 1939 и телефон
— Пополнение карты Kaspi Gold: через терминалы Kaspi банка/через мобильное приложение с указанием ИИН 880220451356, номер карты 5169 4931 5238 5210 и телефон
— Пополнение карты «Народного банка» — получатель: Жукова Ирина Викторовна, через мобильное приложение/терминалы: номер карты: 4405 6398 0873 4758 ИИН: 640517400288 (ограничение по карте в день не более восьми переводов);.
— Пополнение карты «Сбербанк»: через мобильное приложение/через терминалы с указанием номера карты 4578 3200 1139 1089, ИИН 650314300264, получатель: Жуков Виталий Вячеславович;.
— Переводы «Золотая Корона», Western UNION, «Юнистрим» — получатель: Жуков Виталий Вячеславович/VITALIY ZHUKOV.
— Банковский перевод, пополнение депозитного счета Kaspi банка (в тенге) — БИК банка: CASPKZKA, счет: KZ41722R000176457286, получатель: Жуков Виталий Вячеславович, ИИН 650314300264. Назначение платежа — безвозмездная материальная помощь на лечение;.
— Банковский перевод
— Для переводов в рублях: БИК: SABRKZKA, номер счета KZ52914CP39823206487, Ф. И. О. Жуков Виталий Вячеславович, ИИН 650314300264;.
— Для переводов в долларах США: SWIFT SABRKZKA номер счета KZ52914CP39823206487, получатель VITALIY ZHUKOV, ИИН 650314300264, банк корреспондент Асс.: 36284973, SWIFT: CITIUS33;.
— Для переводов в евро: SWIFT SABRKZKA, номер счета KZ52914CP39823206487, получатель VITALIY ZHUKOV, ИИН 650314300264, банк корреспондент Асс.: 17747195 SWIFT: CITIGB2L", — говорится в сообщении.