Экс-футболисту юношеской сборной Казахстана требуется помощь для борьбы с тяжелой болезнью

В конце июля у Жукова выявили острый миелоидный лейкоз — заболевание костного мозга, иногда называемое раком крови. Его семье нужны большие финансовые средства для борьбы с болезнью.

В прошлом Жуков провел несколько сезонов в дубле «Тобола» и привлекался в юношескую сборную Казахстана.

«ФК «Тобол» просит болельщиков костанайского футбола не оставаться в стороне и помочь Николаю в борьбе с этим недугом. Всем желающим оказать материальную помощь для лечения просим перечислять денежные средства на реквизиты, указанные ниже:

— Пополнение карты Kaspi Gold: через терминалы Kaspiбанка/через мобильное приложение с указанием ИИН 650314300264, номер карты 5169 4971 2193 1939 и телефон +7 (777) 273−54−56 , получатель: Жуков Виталий Вячеславович;.

— Пополнение карты Kaspi Gold: через терминалы Kaspi банка/через мобильное приложение с указанием ИИН 880220451356, номер карты 5169 4931 5238 5210 и телефон +7 (747) 961−45−25 , получатель: Синицина Ирина Владимировна;.

— Пополнение карты «Народного банка» — получатель: Жукова Ирина Викторовна, через мобильное приложение/терминалы: номер карты: 4405 6398 0873 4758 ИИН: 640517400288 (ограничение по карте в день не более восьми переводов);.

— Пополнение карты «Сбербанк»: через мобильное приложение/через терминалы с указанием номера карты 4578 3200 1139 1089, ИИН 650314300264, получатель: Жуков Виталий Вячеславович;.

— Переводы «Золотая Корона», Western UNION, «Юнистрим» — получатель: Жуков Виталий Вячеславович/VITALIY ZHUKOV.

— Банковский перевод, пополнение депозитного счета Kaspi банка (в тенге) — БИК банка: CASPKZKA, счет: KZ41722R000176457286, получатель: Жуков Виталий Вячеславович, ИИН 650314300264. Назначение платежа — безвозмездная материальная помощь на лечение;.

— Банковский перевод карт-счета «Сбербанка» в тенге — BIC: SABRKZKA, БИН: 930740000137, номер карт счета KZ52914CP39823206487, получатель: Жуков Виталий Вячеславович, ИИН 650314300264;.

— Для переводов в рублях: БИК: SABRKZKA, номер счета KZ52914CP39823206487, Ф. И. О. Жуков Виталий Вячеславович, ИИН 650314300264;.

— Для переводов в долларах США: SWIFT SABRKZKA номер счета KZ52914CP39823206487, получатель VITALIY ZHUKOV, ИИН 650314300264, банк корреспондент Асс.: 36284973, SWIFT: CITIUS33;.