Юниорская сборная России по футболу уступила испанцам в финале товарищеского турнира

В прошлом году юниорская сборная России стала второй на турнире, уступив в финале сверстникам из Аргентины в дополнительное время со счетом 1:2. Единственный мяч в составе российской команды тогда забил защитник Игорь Дивеев, сейчас выступающий за московский ЦСКА.