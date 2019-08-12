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15:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Пять бывших игроков сборной России присоединились к иску против полиции

Адвокат бывшего полузащитника сборной России Евгения Алдонина Александр Бурчук прокомментировал подачу иска в отношении МВД России на 47,3 миллиона рублей. Слова представителя приводит Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

Бурчук отметил, что, помимо Алдонина, доверителями юриста являются и другие бывшие футболисты национальной команды. Это нынешний наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов, бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев и Андрей Каряка, известный по выступлениям за «Крылья Советов» и «Бенфику». Также к иску присоединились бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров и Дмитрий Кириченко, выступавший, в частности, за «Ростсельмаш» и ЦСКА.

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«Дело связано с хищением денег под видом фиктивной выдачи кредитов на сумму 180 миллионов рублей. В Мосгорсуде мы взыскали компенсацию за нарушение разумного срока судопроизводства. Ее уже выплатили. Сейчас же мы обратились с иском к МВД России о взыскании всей суммы причиненного ущерба по иску», — уточнил юрист.

Ранее 12 августа стало известно об иске со стороны Алдонина. Футболист намерен взыскать с МВД 47,3 миллиона рублей, полагая, что следствие допустило ошибки в расследовании дела о хищении средств в банке «Замоскворечный».

Алдонин выступал за «Ротор», ЦСКА и «Волгу». В составе столичного клуба хавбек провел 212 матчей и забил шесть мячей. Алдонин — обладатель Кубка УЕФА в составе армейцев. С 2002-го по 2007 год Алдонин защищал цвета национальной команды. За этот период он провел 29 матчей и не отметился забитыми мячами.

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