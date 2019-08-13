Бразильский новичок «Зенита» допустил выступление за сборную России

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22-летний нападающий признался, что в том случае, если он не дождется вызова в сборную Бразилии, он рассмотрит возможность выступлений за российскую команду. Футболист также опроверг слухи о том, что был враждебно принят болельщиками клуба из Санкт-Петербурга.

«Я рад быть в “Зените”, это важный для меня этап. И, как я уже говорил, я хочу творить здесь историю», — заявил Малком.

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3 августа Малком дебютировал за «Зенит» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась вничью. Баннер хозяев с надписью «Спасибо руководству за верность традициям» обозреватель The Sun связал с неприятием болельщиками сине-бело-голубых темнокожего Малкома. Журналист обратил внимание на манифест фанатского объединения «Зенита», в котором не приветствуется выступления за клуб темнокожих игроков. В клубе раскритиковали публикацию. «Конфликта никакого нет. Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит», — заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны». Трансфер обошелся российскому клубу в 40 миллионов евро.

Форвард представлял Бразилию на молодежном уровне. На его счету 11 матчей за команду.

В сборной России выступает несколько натурализованных игроков из Бразилии: голкипер «Локомотива» Гильерме, форвард «Краснодара» Ари и защитник ЦСКА Марио Фернандес.

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