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18:22 (мск), источник: Vesti.kz

Футболистка сборной Казахстана пострадала в ДТП с четырьмя погибшими

Защитница сборной Казахстана по футболу (до 19 лет) Диана Кайдарова борется за жизнь после автокатастрофы в Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщает Vksport.kz.

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Источник: Vksport.kz

Компания возвращалась с отдыха из поселка Озерки. В салоне автомобиля BMW Х5 находились семь человек. На опасном участке водитель неверно рассчитал скорость, после чего потерял управление, а машина перевернулась.

На месте погибли сразу четверо человек. Среди них 11-месячная девочка и две воспитанницы футбола ВКО — 22-летняя Екатерина Чебаева и 15-летняя Елизавета Старчукова.

«Чебаева в 2015 году была признана лучшей защитницей чемпионата Казахстана по футболу среди девушек до 19 лет. Двумя годами ранее она в составе сборной ВКО выиграла серебряную медаль шестой зимней Спартакиады школьников и учащихся колледжей. Ей же достался титул лучшего игрока этого турнира. Старчукова — воспитанница ДФК “Олимп”. Большие спортивные достижения у нее были впереди», — говорится в сообщении.

Самые тяжелые травмы получила 19-летняя Кайдарова. Завтра, 14 августа, ей проведут операцию на позвоночник, а вчера и сегодня спортсмены из Семея сдавали кровь в ее помощь.

В больницу Кайдарова попала в тяжелом состоянии, а врачи боролись за ее жизнь несколько дней. Провести операцию раньше не представлялось возможным из-за давления, которое не могли привести до минимальной нормы.

В отборочном цикле Евро-2019 Кайдарова отметилась одним голом в четырех матчах.

«Для всех неравнодушных и тех, кто в состоянии оказать помощь Диане, оставляем реквизиты: Иван Гребенюков (отец Дианы), ИИН — 730507302133, Kaspi Gold — 5169 4971 2690 7090, номера: +77055260736 Иван (отец), +77773612436 Зоя (мама)», — говорится в сообщении VKSport.kz.

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