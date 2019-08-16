Сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет с Францией на этапе Евролиги

В своем первом поединке за путевку в суперфинал Евролиги белорусы сыграют с командой Франции, 17 августа им предстоит встретиться со сборной Германии, а 18 августа заключительный матч с командой Италии. Суперфинал, в котором выступят 8 лучших сборных Старого Света, пройдет с 5 по 8 сентября в португальском городе Фигейра-да-Фош. В последние годы белорусы неизменно играют в суперфинале Евролиги.

В нынешнем сезоне сборная Беларуси под руководством испанского тренера Николаса Альварадо заняла 7-е место на II Европейских играх в Минске, а затем в Москве успешно выступила в отборочном турнире чемпионата мира, впервые завоевав путевку в финальную стадию. Жеребьевка группового этапа планетарного первенства состоится 13 сентября в парагвайском Асунсьоне. Там же с 21 ноября по 1 декабря пройдут матчи чемпионата мира, в котором примут участие 16 лучших команд со всех континентов.