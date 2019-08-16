Минспорт Краснодарского края предложил РФС провести матчи сборных России в Сочи

Источник: РИА "Новости"

На стадионе «Фишт» проводились церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Также стадион принял шесть матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, включая четвертьфинал между сборными России и Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). В данный момент стадион является домашней ареной для клуба Российской премьер-лиги «Сочи». Вместимость стадиона «Фишт» составляет 44 287 человек.

«Безусловно, мы заинтересованы в проведении матчей сборной России в Сочи. Развитая инфраструктура не раз доказала, что Сочи является идеальным местом для проведения спортивных мероприятий самого высокого уровня, — сказал Марков. — Кроме того, Сочи — популярный круглогодичный курорт, что гарантирует постоянный приток туристов, а значит и полные трибуны стадиона. Мы уже направили свои предложения о проведении на стадионе “Фишт” матчей национальных команд России по футболу в Российский футбольный союз, но окончательное решение остается за РФС».