Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Оренбург
Сочи
Футбол. Зарубежный
21:30
Бавария
Герта
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Барселона
Футбол. Еврокубки
15.08
Абердин
Риека
02
Футбол. Еврокубки
15.08
Эспаньол
Люцерн
30
Все события
Фоторепортажи
9«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
23Рецепт побед Валерия Газзаева
16:15 (мск), источник: ТАСС

Минспорт Краснодарского края предложил РФС провести матчи сборных России в Сочи

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Министерство спорта Краснодарского края направило в Российский футбольный союз предложения о проведении на стадионе «Фишт» в Сочи матчей национальных футбольных сборных. Об этом ТАСС в пятницу сообщил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Андрей Марков.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На стадионе «Фишт» проводились церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Также стадион принял шесть матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, включая четвертьфинал между сборными России и Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). В данный момент стадион является домашней ареной для клуба Российской премьер-лиги «Сочи». Вместимость стадиона «Фишт» составляет 44 287 человек.

Читайте также
«Если нужен спортсмен, лучший Роналду, если креатив — Месси». Черчесов — о сборной и других легендах

«Безусловно, мы заинтересованы в проведении матчей сборной России в Сочи. Развитая инфраструктура не раз доказала, что Сочи является идеальным местом для проведения спортивных мероприятий самого высокого уровня, — сказал Марков. — Кроме того, Сочи — популярный круглогодичный курорт, что гарантирует постоянный приток туристов, а значит и полные трибуны стадиона. Мы уже направили свои предложения о проведении на стадионе “Фишт” матчей национальных команд России по футболу в Российский футбольный союз, но окончательное решение остается за РФС».

Оставшиеся домашние матчи в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года основная сборная России проведет в Калининграде (9 сентября против команды Казахстана), Москве (10 октября против сборной Шотландии) и Санкт-Петербурге (16 ноября против бельгийцев). Молодежная сборная России ближайшие домашние матчи в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года проведет в Саранске (6 сентября против сборной Сербии) и Екатеринбурге (11 октября против команды Польши).

Читайте также
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 "Предупредил американца: Если подеремся, то меня будет лечить государство, а ты будешь лечиться за свои деньги"
Чем сейчас занимается Юлия Липницкая
Турнир Месси, Зидана и Черышева: интриги нового сезона примеры
Неймар согласился на понижение зарплаты ради «Барселоны»
«Думаем о дерби с ЦСКА»: что ждет «Спартак» после «Туна»
СМИ: Новичок «Реала» купил в Мадриде особняк за 10 млн фунтов
Федерер: Рублев не дал мне ни единого шанса, я впечатлен
Рейнгольд об игре «Спартака» в ЛЕ: Это смех сквозь слезы
Не дождался Погба: Зидан может покинуть «Реал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь