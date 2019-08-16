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18:33 (мск), источник: ТАСС

ФИФА пожизненно дисквалифицировала бывшего тренера сборной Нигерии за взяточничество

ТАСС, 16 августа. Бывший главный тренер сборной Нигерии по футболу Самсон Сиасиа получил пожизненный запрет на занятие любой деятельностью, связанной с футболом. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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Источник: AFP 2019

Решение приняла судебная инстанция независимого комитета по этике ФИФА. Также Сиасиа должен заплатить штраф в размере €46 тыс. Наказание вступило в силу в пятницу.

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Нигерия. Главные факты о сборной

ФИФА признала Сиасиа виновным в согласии брать взятки по вопросу влияния на исходы футбольных матчей, что нарушает кодекс этики ФИФА. На этих матчах при помощи ставок пытался заработать сингапурец, организатор договорных матчей Уилсон Радж Перумал. Расследование в отношении Сиасиа началось 11 февраля.

Главными достижениями Сиасии в качестве игрока является победа в чемпионате Франции с «Нантом» в сезоне-1994/95 и на Кубке африканских наций — 1994 в составе нигерийской сборной. Всего он провел 51 матч за национальную команду и забил 16 мячей.

В 2005 году во главе молодежной сборной Нигерии он выиграл Кубок африканских наций. Также он привел команду Нигерии к бронзовым медалям Олимпийских игр — 2016. Сиасиа возглавлял первую сборную Нигерии в 2010—2011 и 2016 годах.

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