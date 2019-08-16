ФИФА пожизненно дисквалифицировала бывшего тренера сборной Нигерии за взяточничество

Источник: AFP 2019

Решение приняла судебная инстанция независимого комитета по этике ФИФА. Также Сиасиа должен заплатить штраф в размере €46 тыс. Наказание вступило в силу в пятницу.

ФИФА признала Сиасиа виновным в согласии брать взятки по вопросу влияния на исходы футбольных матчей, что нарушает кодекс этики ФИФА. На этих матчах при помощи ставок пытался заработать сингапурец, организатор договорных матчей Уилсон Радж Перумал. Расследование в отношении Сиасиа началось 11 февраля.

Главными достижениями Сиасии в качестве игрока является победа в чемпионате Франции с «Нантом» в сезоне-1994/95 и на Кубке африканских наций — 1994 в составе нигерийской сборной. Всего он провел 51 матч за национальную команду и забил 16 мячей.