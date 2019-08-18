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11:17 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Германию в Евролиге

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала вторую победу на этапе Евролиги в итальянской Катании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: http://www.beachsoccer.ru/

В своем втором матче белорусы обыграли команду Германии со счетом 3:2. На старте турнира белорусские футболисты победили французов — 4:1.

Сегодня соперником сборной Беларуси будет сборная Италии, которая в первом туре победила Германию 5:4, а затем Францию — 6:3.

Суперфинал, в котором выступят 8 лучших сборных Старого Света, пройдет с 5 по 8 сентября в португальском городе Фигейра-да-Фош

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