Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Германию в Евролиге
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала вторую победу на этапе Евролиги в итальянской Катании, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала вторую победу на этапе Евролиги в итальянской Катании, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В своем втором матче белорусы обыграли команду Германии со счетом 3:2. На старте турнира белорусские футболисты победили французов — 4:1.
Сегодня соперником сборной Беларуси будет сборная Италии, которая в первом туре победила Германию 5:4, а затем Францию — 6:3.
Суперфинал, в котором выступят 8 лучших сборных Старого Света, пройдет с 5 по 8 сентября в португальском городе