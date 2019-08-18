Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Германию в Евролиге

Источник: http://www.beachsoccer.ru/

В своем втором матче белорусы обыграли команду Германии со счетом 3:2. На старте турнира белорусские футболисты победили французов — 4:1.

Сегодня соперником сборной Беларуси будет сборная Италии, которая в первом туре победила Германию 5:4, а затем Францию — 6:3.