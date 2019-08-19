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11:17 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по пляжному футболу проиграла Италии, но вышла в суперфинал Евролиги

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в суперфинал Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В последнем поединке этапа в итальянской Катании белорусы уступили итальянцам в серии послематчевых пенальти. По ходу игры белорусские футболисты дважды вели в счете — 1:0 и 2:1, но к финишу основного времени соперники сумели выровнять положение — 2:2. В овертайме забитых мячей не было, а в серии пенальти успех был на стороне итальянцев — 3:2.

До этого белорусы обыграли команды Франции — 4:1 и Германии — 3:2. Итоговое положение: Италия — 7 очков, Беларусь — 6, Германия — 1, Франция — 0.

Суперфинал Евролиги-2019 пройдет с 5 по 8 сентября в португальском городе Фигейра-да-Фош. За награды поспорят 8 лучших дружин Старого Света: Беларусь, Италия, Испания, Швейцария, Украина, Португалия, Россия, Турция. В прошлом сезоне белорусы заняли 5-е место, золото завоевали итальянцы, серебро — испанцы, бронзу — португальцы.

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