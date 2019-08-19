Сборная Беларуси по пляжному футболу проиграла Италии, но вышла в суперфинал Евролиги

В последнем поединке этапа в итальянской Катании белорусы уступили итальянцам в серии послематчевых пенальти. По ходу игры белорусские футболисты дважды вели в счете — 1:0 и 2:1, но к финишу основного времени соперники сумели выровнять положение — 2:2. В овертайме забитых мячей не было, а в серии пенальти успех был на стороне итальянцев — 3:2.