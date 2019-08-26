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12:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Воспитанник киевского «Динамо»: Мечтаю сыграть за сборную России

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой заявил, что мечтает сыграть за сборную России по футболу.

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Источник: Спорт РИА Новости

Воспитанник киевского «Динамо» Лесовой в 2016 году перешел в петербургский «Зенит», после чего принял российское гражданство. На прошлой неделе 21-летний полузащитник был вызван в состав молодежной сборной России для участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2021 с командами Сербии и Болгарии.

«Есть ли мечта сыграть за сборную России? Ну, а кто об этом не мечтает? Было бы неправильно не ставить такую цель. В юниорскую сборную уже вызывался, надеюсь, вызовут и в молодежную. Будучи игроком “Арсенала”, с командой до 20 лет провел 7−8 неофициальных матчей, они давали тренерам представление о кандидатах в “молодежку”. Главный тренер один и тот же — Михаил Михайлович Галактионов. Отборочный цикл Евро-2021 начнется уже в сентябре», — цитирует Лесового официальный сайт «Арсенала».

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