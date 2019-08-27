Сейдахмет, Бахтияров и еще 21 игрок вызваны в «молодежку» на матч с чемпионом Европы

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Единственным представителем зарубежного чемпионата в списке оказался форвард российского «Сочи» Акмаль Бахтияров. Вызов на предстоящие матчи получил и нападающий «Кайрата» Еркебулан Сейдахмет.

6 сентября сборная Казахстана примет Испанию, которая летом выиграла Евро, а через четыре дня встретится с Израилем. Оба матча пройдут на «Астана Арене» в Нур-Султане и начнутся в 19:00 по столичному времени.

Состав молодежной сборной Казахстана:

вратари: Мухамеджан Сейсен («Тараз»), Бекхан Шайзада («Ордабасы») и Данил Устименко («Кайрат»);.

защитники: Рауан Орынбасар («Жетысу»), Нуралы Алип («Кайрат»), Динмухамед Кашкен («Астана»), Талгат Кусяпов («Каспий»), Сагадат Турсынбай («Иртыш») и Нияз Шугаев («Шахтер»);.

полузащитники: Геворг Наджарян, Дмитрий Бачек, Жан-Али Пайруз (все — «Шахтер»), Рамазан Оразов, Адам Адахаджиев (оба — «Кайрат»), Султан Сагнаев («Иртыш») и Есен Жасанов («Актобе»);.

нападающие: Еркебулан Сейдахмет, Вячеслав Швырев (оба — «Кайрат»), Оралхан Омиртаев, Георгий Захаренко (оба — «Шахтер»), Рамазан Каримов, Владислав Прокопенко (оба — «Астана»), Акмаль Бахтияров («Сочи», Россия).

В резервный список включены: вратарь — Данил Подымский («Каспий»), защитники — Лев Скворцов («Астана») и Гаврил Кан («Тараз»), полузащитники — Алтынбек Мурзабеков («Каспий»), Мади Хасейн («Жетысу»), Евгений Мосин («Астана»), Бекзат Курманбекулы («Кайсар»), Султанбек Астанов («Кайрат») и Эльхан Астанов («Ордабасы»), нападающие — Оркен Махан («Кайсар» и Артур Шушеначев («Кайрат»).

Напомним, что сборная Казахстана стартовала в отборе на Евро-2021 с гостевых побед над Фарерскими островами (3:1) и Черногорией (2:1). Команда Москаленко с шестью очками возглавляет таблицу шестой группы, а остальные команды пока баллов не набрали.