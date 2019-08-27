Кебайер сменил Жиресса на посту главного тренера сборной Туниса
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Монде Кебайер назначен главным тренером сборной Туниса по футболу, сообщает АФП со ссылкой на заявление Тунисской федерации футбола.
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Монде Кебайер назначен главным тренером сборной Туниса по футболу, сообщает АФП со ссылкой на заявление Тунисской федерации футбола.
Как отмечает агентство, контракт с 49-летним тунисским специалистом рассчитан на три года. Кебайер сменил в должности француза Алена Жиресса, который проработал в сборной Туниса менее года и покинул пост ранее в августе.
Кебайер ранее тренировал несколько тунисских клубов, в том числе «Этуаль дю Сахель» и «Эсперанс».
«Карфагенские орлы» на Кубке африканских наций-2019 в Египте заняли четвертое место.