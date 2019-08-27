Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Монпелье
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Русенборг
Динамо З
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
Краснодар
Олимпиакос П
Футбол. Премьер-лига
26.08
Урал
Сочи
31
Футбол. Зарубежный
26.08
Интер
Лечче
40
Все события
Фоторепортажи
9«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
20Артем Дзюба. Путь воина
16:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кебайер сменил Жиресса на посту главного тренера сборной Туниса

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Монде Кебайер назначен главным тренером сборной Туниса по футболу, сообщает АФП со ссылкой на заявление Тунисской федерации футбола.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечает агентство, контракт с 49-летним тунисским специалистом рассчитан на три года. Кебайер сменил в должности француза Алена Жиресса, который проработал в сборной Туниса менее года и покинул пост ранее в августе.

Кебайер ранее тренировал несколько тунисских клубов, в том числе «Этуаль дю Сахель» и «Эсперанс».

«Карфагенские орлы» на Кубке африканских наций-2019 в Египте заняли четвертое место.

Тунис
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Красавица-модель из Казахстана, на которой тайно женился чемпион мира
Усик объяснил, почему не хочет боксировать с россиянами
Полузащитник «Интера» прошел медосмотр в «Локомотиве»
Союз биатлонистов России договорился со спортсменами
«Играли ужасно». Стоит ли верить в сборную России по баскетболу?
Английские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи
«Рубин» потроллил ЦСКА, но сам сел в лужу (фото)
КХЛ убрала лазейку, при помощи которой Гусев уехал в НХЛ
Медведева ответила на критику Тарасовой по поводу выступлений
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь