Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Лилль
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:00
Славия Пр
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
22:00
Брюгге
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
27.08
Краснодар
Олимпиакос П
12
Все события
Фоторепортажи
8Черчесов вызвал всего одного «быка»
12Самая сексуальная спортсменка мира показала новые фото
16:32 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

«Если получит документы, он будет в списке кандидатов». Футболист из Казахстана интересен сборной Беларуси

В сборной Беларуси может появится новичок.

Наверх

Во вторник из Казахстана прилетела любопытная новость. Как сообщает сайт местной федерации футбола, полузащитник брестского «Динамо» Владислав Васильев отказался приезжать на сбор национальной команды Казахстана в преддверии отборочных матчей к Евро-2020 с Кипром и Россией.

Об этом Владислав сообщил в телефонном разговоре главному тренеру Михалу Билеку, сославшись на желание сосредоточиться на клубных делах. Такое решение футболиста вызвало гнев у тамошних болельщиков. Что в действительности стало причиной демарша игрока «Динамо», попытался разобраться Тарас Щирый.

Читайте также
Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

* * *

Васильев — относительно новое имя в белорусском футболе. Владислав родился 10 апреля 1997 года в Караганде. Футбольную школу постигал в местном «Шахтере» и в 2015-м дебютировал в составе «горняков» в казахстанской премьер-лиге. За три года полузащитник провел за родной коллектив 23 матча и отметился одним точным ударом в ворота «Тараза». Параллельно Васильев привлекался к матчам юношеской и юниорской сборных Казахстана.

Карьера Владислава кардинально изменилась в прошлом году. Зимой 2018-го он перешел в перволиговый «Энергетик-БГУ» и по итогам первого сезона в Беларуси с десятью мячами стал вторым бомбардиром «студентов». Вместе с минчанами он дебютировал в высшей лиге, а этим летом перешел в брестское «Динамо». На его счету уже два матча за «бело-синих» и красная карточка, полученная в матче с бывшими одноклубниками.

Кроме того, как стало известно «Прессболу», Васильев расписался с дочкой главного тренера «Энергетика-БГУ» Владимира Белявского и якобы рассчитывает получить белорусский паспорт, а затем начать выступать за нашу сборную.

Говорить на тему брака с «Трибуной» Васильев отказался, но ответил на все остальные вопросы.

— После кубкового матча с «Минском» (поединок состоялся 3 августа — Tribuna.com) позвонил тренер сборной Казахстана Михал Билек и сообщил, что меня планируют вызвать на предстоящие две игры отбора к чемпионату Европы, — начинает беседу Васильев. — Я предполагал, что, если буду хорошо играть, то поступит вызов, и какого-то большого удивления не ощущал.

Мы хорошо пообщались с Билеком, и я объяснил, что пришел в «Динамо» не с начала чемпионата, а с середины сезона. Мне сейчас нужно привыкать к стилю команды и новым тренировкам. Здесь все иначе. Поэтому нужно быстрее адаптироваться и как можно больше времени проводить с командой. Тренер меня понял. Отреагировал нормально, пожелал удачи мне и моему клубу.

— Не ехать в сборную — это было твое личное желание? Может, обсуждал этот вопрос еще заранее с агентом или тренером «Динамо»?

— Это было мое желание, и решение принял сам. Повторюсь, мне нужно привыкать к стилю и манере игры своей новой команды. А привыкнуть можно тогда, когда будешь как можно больше времени проводить вместе с коллективом. Брест — это новый вызов в сравнении с моим прежним клубом. Тут стоят совершенно другие задачи. «Динамо» претендует на чемпионство, а «Энергетик-БГУ» развивает молодых игроков. На данный момент там не ставят задачу бороться за золотые медали.

Читайте также
Его ожидает жесточайшая конкуренция. Белорусские СМИ оценили трансфер казахстанского полузащитника в «Динамо-Брест»

— Марцел Личка знал о твоем решении?

— Марцел был в курсе, что со мной выходят на связь из сборной Казахстана — он знаком с тренером национальной команды. Сказал, чтобы сам общался и принимал решение.

— Не боишься, что твой отказ может отрицательно повлиять на дальнейший интерес к тебе со стороны сборной Казахстана? Люди могут подумать, мол, если такой молодой не хочет ехать в сборную, то и вызывать его не будем.

— Там же [в федерации] работают профессионалы, поэтому, думаю, они должны отреагировать на мое желание нормально. Это болельщики могут подумать так, как ты сказал. А профессионалы отреагировали нормально.

— В Беларуси твой шаг расценили, как желание начать выступать за нашу националку. Это действительно так?

— Это неправда. Никакого предложения по смене гражданства мне не поступало.

— А ты хотел бы играть за сборную Беларуси?

— Это уже провокационный вопрос, и я сейчас не смогу на него ответить.

— Собираешься ли ты вернуться в Казахстан? Или хочешь через Беларусь попасть в сильный европейский чемпионат?

— На данный момент я точно выбрал этот курс — Беларусь, а далее Европа. Хочу двигаться и развиваться дальше вместе со своим нынешним клубом.

— Ты ожидаешь предложения от казахстанской националки в будущем?

— Все будет зависеть от меня и от моих результатов. Кто знает, может, в дальнейшем уже я не буду подходить сборной Казахстана.

Михаил Мархель: «При должном отношении к работе он может претендовать на место в сборной»

Позиция плеймейкера, на которой выступает Васильев, для сборной Беларуси дефицитная. Опытного Антона Путило и Юрия Кендыша, раззабивавшегося в Молдове, на матчи с Эстонией и Уэльсом не вызвали, и пока непонятно, кого главный тренер сборной Михаил Мархель в будущем видит в данной роли. Может, Васильева? С этим вопросом мы и обратились к тренеру национальной команды.

— При должном отношении к работе он может претендовать на место в сборной, — говорит Мархель. — Однако, прежде всего, для этого нужно получить белорусский паспорт, а потом уже вести разговоры о его приглашении в сборную. Но, в принципе, считаю его молодым, перспективным футболистом. Мы за ним следим, и в дальнейшем в плане приглашений будем отталкиваться от того, как быстро он получит паспорт.

— Велись ли разговоры в федерации насчет натурализации Васильева?

— Пока конкретных разговоров не было. Просто была информация о том, что он может получить белорусское гражданство.

— Но вы на него смотрите с надеждой?

— Да, если получит документы, он будет в списке кандидатов.

— Определились, на какой позиции можете его использовать?

— Об этом говорить преждевременно. Мы можем следить за игроком, но пока паспорта не будет, то вести конкретные разговоры по национальной сборной, повторюсь, преждевременно.

Читайте также
Беларусь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Энергетик-БГУ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Отмороженный гопник, который победил рак и стал суперзвездой
Безумная драка в КХЛ. Досталось даже судьям
Полное разочарование: как «Краснодар» прощался с Лигой чемпионов
СМИ: «Барселона» завершит трансфер Неймара в четверг
5 главных интриг за 4 дня до закрытия трансферного окна в России
Еще один чемпион Европы в «Локомотиве». Португалец едет в РПЛ
Африканец «Тамбова», который забивал «Спартаку». Его купит ЦСКА
Губерниев: «Жизнь за бабло» — опера Глинки-Логинова
Игрок РПЛ показал квартиру: бабушкин ковер, сломанная дверь
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь