Сборная Казахстана разгромила Таджикистан и выиграла Кубок Президента по футболу

В финале соперником Казахстана была команда Таджикистана, которую хозяева обыграли со счетом 3:0.

Ранее в матче за третье место сборная Литвы обыграла второй состав команды Казахстана со счетом 3:2. У хозяев в этой игре отличились Владислав Кравченко и Роман Чирков.

А в матче за пятое место сборная Армении взяла вверх над Кыргызстаном — 2:1.