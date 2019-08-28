Сборная Казахстана разгромила Таджикистан и выиграла Кубок Президента по футболу
Сборная Казахстана до 17 лет стала победителем Кубка Президента Республики Казахстан, который прошел в Доме футбола в
Сборная Казахстана до 17 лет стала победителем Кубка Президента Республики Казахстан, который прошел в Доме футбола в
В финале соперником Казахстана была команда Таджикистана, которую хозяева обыграли со счетом 3:0.
Ранее в матче за третье место сборная Литвы обыграла второй состав команды Казахстана со счетом 3:2. У хозяев в этой игре отличились Владислав Кравченко и Роман Чирков.
А в матче за пятое место сборная Армении взяла вверх над Кыргызстаном — 2:1.