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16:06 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана разгромила Таджикистан и выиграла Кубок Президента по футболу

Сборная Казахстана до 17 лет стала победителем Кубка Президента Республики Казахстан, который прошел в Доме футбола в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В финале соперником Казахстана была команда Таджикистана, которую хозяева обыграли со счетом 3:0.

Ранее в матче за третье место сборная Литвы обыграла второй состав команды Казахстана со счетом 3:2. У хозяев в этой игре отличились Владислав Кравченко и Роман Чирков.

А в матче за пятое место сборная Армении взяла вверх над Кыргызстаном — 2:1.

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