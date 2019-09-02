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14:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывшие футболисты сборной России хотят взыскать с МВД более 124 млн рублей

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Бывшие футболисты сборной России Дмитрий Хохлов, Юрий Никифоров, Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко намерены через суд взыскать с МВД 124,1 миллиона рублей компенсации за бездействие следователей, разбирающихся в обстоятельствах хищений средств вкладчиков банка «Замоскворецкий», сообщает «Коммерсантъ».

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Источник: РИА "Новости"

Как следует из иска, нынешний главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Хохлов 21 мая 2013 года заключил с МКБ «Замоскворецкий» договор как физическое лицо и через два дня перечислил на свой счет 905 тысяч долларов, однако летом 2014-го, после краха «Замоскворецкого», выяснилось, что его счет пуст. Согласно банковской отчетности, 28 мая 2013 года вся сумма на счете Хохлова была якобы по его требованию переведена в рубли и через два дня выдана ему же на руки. При этом никаких документов, подтверждающих выдачу денег, обнаружено не было.

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В июне 2014 года по заявлению Хохлова следственной частью УМВД по Центральному округу Москвы было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, по которому тренер «Динамо» был признан потерпевшим. Похожие истории произошли с Никифоровым, Карякой и Кириченко, которые также являлись вкладчиками «Замоскворецкого».

Хохлов потребовал от МВД выплатить ему 28,7 миллиона рублей (эквивалент 905 тысяч долларов), а общая сумма иска футболистов превысила 124 млн руб. В коллективном иске отмечается, что за пять лет расследования следователи фактически саботировали работу, не проведя почерковедческих экспертиз документов, согласно которым деньги заявителей выводились из банка, не допросили сотрудников кредитного учреждения, причастность которых к этим операциям была выявлена.

Ранее с иском к МВД обратился еще один обманутый вкладчик «Замоскворецкого» — бывший игрок сборной России Евгений Алдонин, требующий взыскать с ведомства 47,3 млн руб.

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