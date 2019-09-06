Футболист «Кайрата» забил первый гол за сборную
Полузащитник сборной «Кайрата» Небойша Косович отметился голом за сборную Черногории в товарищеском матче с Венгрией, передает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник сборной «Кайрата» Небойша Косович отметился голом за сборную Черногории в товарищеском матче с Венгрией, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Подгорице завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На второй минуте Филип Холендер вывел венгров вперед, но гол Косовича на 32-й и пенальти Стивена Мугоши на 75-й принесли победу Черногории.
В этом матче Косович был заменен на 59-й минуте, а полную игру за его команду провел защитник «Астаны» Жарко Томашевич. Первый тайм за Венгрию отыграл хавбек хорватского «Осиека» Ласло Кляйнхайслер, который с июля 2017 по декабрь 2018 года выступал за «Астану» и дважды становился чемпионом Казахстана.
Отметим, что для 24-летнего Косовича этот гол стал дебютным за сборную. За национальную команду он дебютировал в 2016 году и провел 13 игр.
В «Кайрат» Косович перешел в марте. В августе игроком «Астаны» стал 29-летний Томашевич, в активе которого четыре гола в 35 матчах за сборную.
|Фарук Хаджибегич
|Марко Росси
|Небойша Косович
|32′
|Филип Холендер
|2′
|Стефан Мугоша
|75′
|6
|Жарко Томашевич
|12
|Денеш Дибус
|21
|Ристо Радунович
|2
|Адам Ланг
|14
|Вукан Савичевич
|21
|Барнабаш Беше
|3
|Александр Больевич
|19
|Давид Хольман
60′
|11
|Фатош Бечирай
|11
|Кристиан Немет
|12
|Милан Миятович
45′
|3
|Михай Корхут
60′
|1
|Даниэль Петкович
|25
|Янош Ференци
|22
|Марко Симич
66′
|5
|Ботонд Барат
45′
|5
|Душан Лагатор
|6
|Вилли Орбан
75′
|23
|Адам Марушич
54′
|15
|Ласло Кляйнхайслер
45′
|9
|Стефан Мугоша
|13
|Давид Шигер
|4
|Никола Вукчевич
76′
|16
|Даниель Газдаг
45′
|20
|Бранислав Янкович
|20
|Иштван Ковач
|17
|Сеад Хакшабанович
71′
|18
|Доминик Надь
67′
|16
|Владимир Йовович
|7
|Балаж Джуджак
|18
|Небойша Косович
58′
|23
|Филип Холендер
64′
|8
|Дени Хочко
|17
|Роланд Варга
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|13
|6
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|3
|21
|Фолы
|11
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Димитар Мецкаровски(Македония)