Футболист «Кайрата» забил первый гол за сборную

Игра в Подгорице завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На второй минуте Филип Холендер вывел венгров вперед, но гол Косовича на 32-й и пенальти Стивена Мугоши на 75-й принесли победу Черногории.

В этом матче Косович был заменен на 59-й минуте, а полную игру за его команду провел защитник «Астаны» Жарко Томашевич. Первый тайм за Венгрию отыграл хавбек хорватского «Осиека» Ласло Кляйнхайслер, который с июля 2017 по декабрь 2018 года выступал за «Астану» и дважды становился чемпионом Казахстана.

Отметим, что для 24-летнего Косовича этот гол стал дебютным за сборную. За национальную команду он дебютировал в 2016 году и провел 13 игр.