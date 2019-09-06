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00:06 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист «Кайрата» забил первый гол за сборную

Полузащитник сборной «Кайрата» Небойша Косович отметился голом за сборную Черногории в товарищеском матче с Венгрией, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра в Подгорице завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На второй минуте Филип Холендер вывел венгров вперед, но гол Косовича на 32-й и пенальти Стивена Мугоши на 75-й принесли победу Черногории.

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В этом матче Косович был заменен на 59-й минуте, а полную игру за его команду провел защитник «Астаны» Жарко Томашевич. Первый тайм за Венгрию отыграл хавбек хорватского «Осиека» Ласло Кляйнхайслер, который с июля 2017 по декабрь 2018 года выступал за «Астану» и дважды становился чемпионом Казахстана.

Отметим, что для 24-летнего Косовича этот гол стал дебютным за сборную. За национальную команду он дебютировал в 2016 году и провел 13 игр.

В «Кайрат» Косович перешел в марте. В августе игроком «Астаны» стал 29-летний Томашевич, в активе которого четыре гола в 35 матчах за сборную.

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Черногория
2:1
Первый тайм: 1:1
Венгрия
Футбол, Товарищеские матчи, 5.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Pod Goricom (Podgorica)
Главные тренеры
Фарук ХаджибегичМарко Росси
Голы
Небойша Косович32′
Филип Холендер2′
Стефан Мугоша75′
Составы команд
6Жарко Томашевич
12Денеш Дибус
21Ристо Радунович
2Адам Ланг
14Вукан Савичевич
21Барнабаш Беше
3Александр Больевич
19Давид Хольман
60′
11Фатош Бечирай
11Кристиан Немет
12Милан Миятович
45′
3Михай Корхут
60′
1Даниэль Петкович
25Янош Ференци
22Марко Симич
66′
5Ботонд Барат
45′
5Душан Лагатор
6Вилли Орбан
75′
23Адам Марушич
54′
15Ласло Кляйнхайслер
45′
9Стефан Мугоша
13Давид Шигер
4Никола Вукчевич
76′
16Даниель Газдаг
45′
20Бранислав Янкович
20Иштван Ковач
17Сеад Хакшабанович
71′
18Доминик Надь
67′
16Владимир Йовович
7Балаж Джуджак
18Небойша Косович
58′
23Филип Холендер
64′
8Дени Хочко
17Роланд Варга
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)13
6Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
1Угловые3
21Фолы11
5Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДимитар Мецкаровски(Македония)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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