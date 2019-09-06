Сборная Черногории обыграла команду Венгрии в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в Подгорице, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей голами отметились Небойша Косович (32-я минута) и Стефан Мугоша (75, с пенальти). У сборной Венгрии отличился Филип Холендер (2).