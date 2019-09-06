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00:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Черногории обыграла команду Венгрии в товарищеском матче

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Футболисты сборной Черногории на своем поле нанесли поражение команде Венгрии в товарищеском матче.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Подгорице, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей голами отметились Небойша Косович (32-я минута) и Стефан Мугоша (75, с пенальти). У сборной Венгрии отличился Филип Холендер (2).

В другом товарищеском матче сборная Северной Ирландии добилась домашней победы над командой Люксембурга — 1:0. Единственный гол в матче забил Кевин Мальже, отметившийся автоголом.

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