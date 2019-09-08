Сборная России стала второй в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу

Сборная России во второй раз стала серебряным призером турнира, всего в активе российской команды пять побед, еще пять раз россияне становились третьими. В последний раз российская сборная побеждала в Суперфинале в 2017 году. Португальцы победили в Суперфинале в рекордный шестой раз, также они девять раз становились серебряными и шесть раз бронзовыми призерами турнира.