Упущенная победа. Сборная России по пляжному футболу стала второй в Суперфинале Евролиги

Источник: РИА "Новости"

Матчи Суперфинала Евролиги в этом году проходили в португальском городе Фигейра-да-Фош, население которого составляет около 62 тыс. человек. Выбор этого места автоматически добавил плюсов и без того сильной команде Португалии, которая на пути к финалу одержала три победы, поочередно обыграв сборные Турции (9:5), Украины (3:1) и Италии (8:6). Путь россиян к финалу был гораздо сложнее.

Команда Лихачева в первом матче групповой стадии Суперфинала потерпела поражение от белорусской сборной — россияне пропустили уже на первой минуте, сумели переломить ход игры и сделать счет 4:3, но за три минуты до конца времени третьего периода пропустили и в серии пенальти уступили географическим соседям. Во встрече с испанцами национальная команда и вовсе к 20-й минуте проигрывала со счетом 2:6, но сумела перевернуть игру и одержать волевую победу — 7:6. В третьем туре россияне уверенно переиграли швейцарцев (5:1) и за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей вышли в финал, опередив испанцев, которые также набрали шесть очков.

«Не получилось победить вопреки»

Главный матч турнира, Россия — Португалия, начался для команды Лихачева удачно, несмотря на то, что на шестой минуте Федор Земсков не сумел реализовать пенальти. Уже на следующей минуте он вывел номинальных хозяев поля вперед. Под активные выкрики с трибун расположенной на берегу Атлантического океана арены фактические хозяева пошли вперед и раскрылись, предоставив шанс Алексею Макарову нанести удар со своей половины поля, к которому оказался не готов вратарь соперников Элинтон Андраде.

Вторая 12-минутка сложилась для российской сборной сложнее. Португальцы создали больше моментов, в одном из эпизодов Земсков подстраховал неудачно сыгравшего на выходе вратаря. На исходе последней минуты периода соперники команды Лихачева все-таки сумели сократить отставание в счете, поразив ворота Павла Баженова, который заменил получившего по ходу встречи травму Максима Чужкова — 2:1.

Тренер, а по совместительству бывший вратарь национальной команды Андрей Бухлицкий в разговоре с ТАСС отметил, что второй период стал ключевым в развитии всей игры. «Нельзя сказать, что переломным стал какой один момент, это был второй период. Неприятно было пропустить “в раздевалку”, тем не менее, никакой паники не было — начали нормально. Могли забить, еще были моменты, но подвела реализация», — сказал он.

В третьем периоде португальцы, подгоняемые своими болельщиками, усилили давление, дважды попав в каркас ворот Баженова. В целом они чаще создавали опасные моменты, вынуждая голкипера постоянно находиться в тонусе. Несмотря на его усилия, сборная России пропустила три мяча и второй год подряд не сумела выиграть Суперлигу.

«Не хватило контроля мяча и забитых голов во второй половине игры. Давление трибун? Нам всегда нравится играть, когда против нас болеют, потому что выигрывать в гостях всегда приятнее — вопреки. К сожалению, сегодня этого не получилось», — резюмировал тренер национальной команды.

Новая цель — победа на чемпионате мира — 2019

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС), председатель Комитета пляжного футбола организации Сергей Анохин признал, что команда не смогла провести турнир ровно, но сохранил оптимизм в преддверии новых для национальной команды стартов. «На этом турнире мы выступили нестабильно, но я хочу отметить, что это серебряные, а не бронзовые медали, — сказал он ТАСС. — Португальцы — наши принципиальные соперники. У нас что-то не получилось, но впереди у нас новые старты».

«Я поздравляю ребят с серебряными медалями. Этот год — очень тяжелый в международном плане. Надеюсь на то, что основной турнир, чемпионат мира, будет для нас более удачным, чем Евролига», — добавил Анохин.

С представителем РФС относительно перспектив команды на ЧМ-2019 согласился и Бухлицкий. «Мы хотим выиграть. Едем туда не просто участвовать», — сказал тренер сборной России.