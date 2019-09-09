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16:36 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана включена в популярный футбольный симулятор PES

Cборная Казахстана официально включена в популярный футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2020, сообщает официальный сайт КФФ.

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В игру от японской компании Konami войдет состав команды, заявленный для отборочного цикла Евро-2020. Переговоры КФФ вела с января 2019 года.

Официальный релиз PES 2020 состоится завтра, 10 сентября. Серия игр выходит с 1995 года. В PES 2020 из лицензионных команд будут представлены испанская «Барселона», английские «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», немецкие «Бавария» и «Шальке», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус», французский «Монако».

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