Сборная Казахстана включена в популярный футбольный симулятор PES

В игру от японской компании Konami войдет состав команды , заявленный для отборочного цикла Евро-2020. Переговоры КФФ вела с января 2019 года.

Официальный релиз PES 2020 состоится завтра, 10 сентября. Серия игр выходит с 1995 года. В PES 2020 из лицензионных команд будут представлены испанская «Барселона», английские «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», немецкие «Бавария» и «Шальке», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус», французский «Монако».