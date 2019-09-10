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00:13 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по футболу с минимальным счетом уступила Уэльсу в гостевом товарищеском матче

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси проиграли команде Уэльса со счетом 0:1 в гостевом товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В Кардиффе главный тренер белорусов Михаил Мархель проверил в деле нескольких дебютантов. Встреча прошла с преимуществом хозяев поля, а ее исход решил полузащитник «Манчестер Сити» Дэниел Джеймс, забивший мяч на 17-й минуте.

Состав белорусов был таким: Плотников, Поляков, Волков, Политевич, Золотов, Скавыш (Печенин, 77), Бага (Драгун, 71), Яблонский (Маевский, 46), Ковалев (Эбонг, 46), Бахар (Климович, 85), Сигневич (Стасевич, 70).

До этого сборные Беларуси и Уэльса встречались 4 раза в отборочных матчах чемпионатов мира и Европы: валлийцы одержали 3 победы, белорусы — одну.

Тем временем соперники нашей сборной по отборочному турниру Евро-2020 провели очередные поединки в рамках квалификации. Команда Северной Ирландии, победившая в четырех стартовых встречах, принимала в Белфасте сборную Германии и потерпела первое поражение — 0:2. В Таллинне аутсайдеры группы С футболисты Эстонии проиграли команде Нидерландов с крупным счетом 0:4. Турнирное положение: Германия — 12 очков (5 матчей), Северная Ирландия — 12 (5), Нидерланды — 9 (4), Беларусь — 3 (5), Эстония — 0 (5).

Следующие встречи в группе С пройдут 10 октября: сборная Беларуси примет на своем поле эстонцев, а североирландцы сыграют в гостях у футболистов Нидерландов.

Уэльс
1:0
Первый тайм: 1:0
Беларусь
Футбол, Товарищеские матчи, 9.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Cardiff City Stadium
Главные тренеры
Райан ГиггзМихаил Мархель
Голы
Дэниэл Джеймс17′
Составы команд
12Дэнни Уорд
16Максим Плотников
6Джо Родон
5Денис Поляков
14Коннор l Робертс
6Сергей Политевич
7Джо Аллен
8Николай Золотов
57′
15Джо Моррелл
21Захар Волков
17Джонатан Уильямс
7Юрий Ковалев
46′
4Бен Дэйвис
90′
9Макс Эбонг
2Крис Гантер
10Иван Бахар
84′
5Крис Мефам
77′
15Владислав Климович
16Том Локьер
14Евгений Яблонский
46′
20Дэниэл Джеймс
50′
18Иван Маевский
11Гарет Бэйл
17Дмитрий Бага
71′
10Харри Уилсон
89′
2Станислав Драгун
23Уилл Волкс
11Максим Скавыш
76′
13Киффер Мур
75′
20Кирилл Печенин
9Сэм Воукс
13Николай Сигневич
70′
22Игорь Стасевич
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)3
3Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые1
11Фолы30
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяУильям Коллам(Шотландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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