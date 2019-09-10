Дюков высказался против совмещения работы тренера в сборной и клубе

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Главным тренером сборной России является Станислав Черчесов, который в настоящее время работает только с национальной командой. Ранее в ряде СМИ высказывалось предположение, что специалист мог бы работать в московском «Спартаке» и при этом совмещать должности в клубе и сборной.

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«Я считаю, что это не даст преимущества нашей сборной, и честно скажу, что я скорее противник этой идеи, нежели сторонник», — сказал Дюков журналистам.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира-2018 национальная команда под его руководством дошла до четвертьфинала. В отборочном турнире ЕВРО-2020 сборная России после шести матчей занимает второе место в группе I, имея в активе 15 очков.