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12:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дюков высказался против совмещения работы тренера в сборной и клубе

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Вероника Столбунова. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что является скорее противником идеи совмещения работы главного тренера в сборной России и клубе.

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Главным тренером сборной России является Станислав Черчесов, который в настоящее время работает только с национальной командой. Ранее в ряде СМИ высказывалось предположение, что специалист мог бы работать в московском «Спартаке» и при этом совмещать должности в клубе и сборной.

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«Я считаю, что это не даст преимущества нашей сборной, и честно скажу, что я скорее противник этой идеи, нежели сторонник», — сказал Дюков журналистам.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира-2018 национальная команда под его руководством дошла до четвертьфинала. В отборочном турнире ЕВРО-2020 сборная России после шести матчей занимает второе место в группе I, имея в активе 15 очков.

Главным тренером «Спартака» с ноября 2018 года является Олег Кононов. После восьми туров «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда уже завершила выступление в еврокубках в нынешнем сезоне, проиграв в квалификационной стадии Лиги Европы португальской «Браге».

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