Черчесов предложил закрыть вопрос о совмещении им работы в сборной и клубе

Источник: РИА "Новости"

Ранее во вторник президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в разговоре с журналистами сообщил, что, по его мнению, это не даст сборной страны никаких дополнительных преимуществ, отметив, что скорее является противником, чем сторонником этой идеи.

«С чего кто-то взял про совмещение? Я когда-то об этом говорил? Нет, оставьте этот вопрос и больше его не поднимайте», — сказал Черчесов.

«Зачем новый контракт, если есть действующий и нужно давать результат? Бумага все терпит, надо выигрывать», — отметил главный тренер сборной России, отвечая на вопрос о том, когда лучше вести переговоры о продлении контракта — до крупного турнира или после него.

Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Под его руководством команда добилась лучшего результата в истории — вышла в ¼ финала чемпионата мира 2018 года, где в серии пенальти уступила будущим серебряным призерам турнира, хорватам. Действующий контракт 56-летнего тренера с РФС рассчитан до лета 2020 года с возможностью продления еще на два года.

Турнирное положение сборной России в отборе на Евро-2020

В отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года сборная России после шести туров занимает второе место, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), которая одержала шесть побед в шести матчах. На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы. В следующем матче сборная России 10 октября в Москве на стадионе «Лужники» сыграет с командой Шотландии.