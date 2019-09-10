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14:29 (мск), источник: ТАСС

Черчесов предложил закрыть вопрос о совмещении им работы в сборной и клубе

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что вопрос о возможном совмещении им работы в национальной команде и клубе стоит оставить. Об этом Черчесов сказал в эфире телеканала «Россия-24».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее во вторник президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в разговоре с журналистами сообщил, что, по его мнению, это не даст сборной страны никаких дополнительных преимуществ, отметив, что скорее является противником, чем сторонником этой идеи.

«С чего кто-то взял про совмещение? Я когда-то об этом говорил? Нет, оставьте этот вопрос и больше его не поднимайте», — сказал Черчесов.

«Зачем новый контракт, если есть действующий и нужно давать результат? Бумага все терпит, надо выигрывать», — отметил главный тренер сборной России, отвечая на вопрос о том, когда лучше вести переговоры о продлении контракта — до крупного турнира или после него.

Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Под его руководством команда добилась лучшего результата в истории — вышла в ¼ финала чемпионата мира 2018 года, где в серии пенальти уступила будущим серебряным призерам турнира, хорватам. Действующий контракт 56-летнего тренера с РФС рассчитан до лета 2020 года с возможностью продления еще на два года.

Турнирное положение сборной России в отборе на Евро-2020

В отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года сборная России после шести туров занимает второе место, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), которая одержала шесть побед в шести матчах. На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы. В следующем матче сборная России 10 октября в Москве на стадионе «Лужники» сыграет с командой Шотландии.

Для того, чтобы сборная России завоевала путевку на турнир уже 10 октября, ей нужно обыграть шотландцев, а также рассчитывать на то, что сборные Казахстана и Кипра в Нур-Султане сыграют вничью. В таком случае в активе команды Черчесова после семи матчей будет 18 очков, тогда как ее главные преследователи наберут по восемь баллов. В розыгрыше в трех оставшихся турах отбора останется девять очков.

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