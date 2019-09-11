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10:29 (мск), источник: ТАСС

Сборная Аргентины по футболу разгромила команду Мексики в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 4:0.

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ТАСС, 11 сентября. Футболисты сборной Аргентины дома победили команду Мексики в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 4:0.

В составе аргентинцев хет-трик на свой счет записал нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес (17-я, 22-я и 39-я минуты). Еще один мяч забил бывший полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес (33).

Для команд встреча стала 32-й в очном противостоянии. В 16 матчах победу одерживали аргентинцы, в четырех — мексиканцы, еще 12 игр завершились вничью. Сборная Аргентины проведет следующий товарищеский матч 9 октября, соперником станет команда Германии. Мексиканские футболисты 12 октября встретятся со сборной Бермудских островов в рамках розыгрыша Лиги наций КОНКАКАФ.

Также в среду прошли товарищеские матчи между сборными Колумбии и Венесуэлы (0:0), США и Уругвая (1:1), Эквадора и Боливии (3:0), Гондураса и Чили (2:1). В Лос-Анджелесе между собой встречались команды Бразилии и Перу. Перуанцы одержали победу со счетом 1:0.

Аргентина
4:0
Первый тайм: 4:0
Мексика
Футбол, Товарищеские матчи, 11.09.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Alamodome
Главные тренеры
Лионель СкалониХерардо Мартино
Голы
Лаутаро Мартинес17′
Лаутаро Мартинес22′
Леандро Паредес33′
Лаутаро Мартинес39′
Составы команд
23Эстебан Андрада
13Гильермо Очоа
3Николас Тальяфико
2Нестор Араухо
16Маркос Рохо
45′
3Карлос Сальседо
90+3′
24Гонсало Монтиэль
4Эдсон Альварес
10′
5Леандро Паредес
78′
19Мигель Лаюн
2Лукас Мартинес
83′
6Хонатан дос Сантос
4Леонардо Балерди
23Хесус Гальярдо
8Маркос Акунья
63′77′
9Рауль Хименес
25Мануэль Лансини
22Ирвинг Лосано
71′
15Родриго де Пауль
70′87′
16Эктор Эррера
37′63′
27Адольфо Гайч
8Карлос Альберто Родригес
28Алексис Макаллистер
65′
17Хесус Корона
63′
7Роберто Перейра
10Марко Фабиан
29Эксекиэль Паласиос
54′
13Николас Домингес
22Лаутаро Мартинес
45′
21Пауло Дибала
Статистика
4Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)1
7Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
14Фолы16
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЭктор Мартинес(Сальвадор)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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