Сборная Аргентины по футболу разгромила команду Мексики в товарищеском матче

ТАСС, 11 сентября. Футболисты сборной Аргентины дома победили команду Мексики в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 4:0.

В составе аргентинцев хет-трик на свой счет записал нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес (17-я, 22-я и 39-я минуты). Еще один мяч забил бывший полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес (33).

Для команд встреча стала 32-й в очном противостоянии. В 16 матчах победу одерживали аргентинцы, в четырех — мексиканцы, еще 12 игр завершились вничью. Сборная Аргентины проведет следующий товарищеский матч 9 октября, соперником станет команда Германии. Мексиканские футболисты 12 октября встретятся со сборной Бермудских островов в рамках розыгрыша Лиги наций КОНКАКАФ.