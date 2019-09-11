Сборная Аргентины по футболу разгромила команду Мексики в товарищеском матче
Встреча завершилась со счетом 4:0.
Встреча завершилась со счетом 4:0.
ТАСС, 11 сентября. Футболисты сборной Аргентины дома победили команду Мексики в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 4:0.
В составе аргентинцев
Для команд встреча стала 32-й в очном противостоянии. В 16 матчах победу одерживали аргентинцы, в четырех — мексиканцы, еще 12 игр завершились вничью. Сборная Аргентины проведет следующий товарищеский матч 9 октября, соперником станет команда Германии. Мексиканские футболисты 12 октября встретятся со сборной Бермудских островов в рамках розыгрыша Лиги наций КОНКАКАФ.
Также в среду прошли товарищеские матчи между сборными Колумбии и Венесуэлы (0:0), США и Уругвая (1:1), Эквадора и Боливии (3:0), Гондураса и Чили (2:1). В
|Лионель Скалони
|Херардо Мартино
|Лаутаро Мартинес
|17′
|Лаутаро Мартинес
|22′
|Леандро Паредес
|33′
|Лаутаро Мартинес
|39′
|23
|Эстебан Андрада
|13
|Гильермо Очоа
|3
|Николас Тальяфико
|2
|Нестор Араухо
|16
|Маркос Рохо
45′
|3
|Карлос Сальседо
90+3′
|24
|Гонсало Монтиэль
|4
|Эдсон Альварес
10′
|5
|Леандро Паредес
78′
|19
|Мигель Лаюн
|2
|Лукас Мартинес
83′
|6
|Хонатан дос Сантос
|4
|Леонардо Балерди
|23
|Хесус Гальярдо
|8
|Маркос Акунья
63′77′
|9
|Рауль Хименес
|25
|Мануэль Лансини
|22
|Ирвинг Лосано
71′
|15
|Родриго де Пауль
70′87′
|16
|Эктор Эррера
37′63′
|27
|Адольфо Гайч
|8
|Карлос Альберто Родригес
|28
|Алексис Макаллистер
65′
|17
|Хесус Корона
63′
|7
|Роберто Перейра
|10
|Марко Фабиан
|29
|Эксекиэль Паласиос
54′
|13
|Николас Домингес
|22
|Лаутаро Мартинес
45′
|21
|Пауло Дибала
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|1
|7
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Эктор Мартинес(Сальвадор)