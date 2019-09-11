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10:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Перу взяла у Бразилии реванш за поражение в финале Кубка Америки

Сборная Бразилии потерпела поражение в товарищеском матче с Перу.

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Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Лос-Анджелес Мемориал Колизеум» в Лос-Анджелесе (США) и завершилась со счётом 0:1.

Судьбу противостояния решил гол защитника перуанской команды Луиса Абрама, забитый незадолго до финального свистка, на 85-й минуте.

Напомним, минувшим летом Бразилия и Перу уже встречались в очном противостоянии. 7 июля команды сыграли в финале Кубка Америки. Тогда сильнее оказались бразильцы, для которых этот турнир был домашним. Подопечные Тите одержали победу со счётом 3:1.

В предыдущем товарищеском матче, который состоялся 7 сентября, Бразилия сыграла вничью с Колумбией (2:2). Перу в свою очередь днём ранее проиграл Эквадору (0:1).

Бразилия
0:1
Первый тайм: 0:0
Перу
Футбол, Товарищеские матчи, 11.09.2019, 06:00 (МСК UTC+3)Los Angeles Memorial Coliseum
Главные тренеры
ТитеРикардо Гарека
Голы
Луис Абрам85′
Составы команд
23Эдерсон
1Педро Гальесе
3Эдер Милитау
2Луис Абрам
4Маркиньюс
6Мигель Трауко
6Алекс Сандру
52′
17Луис Адвинкула
22Фагнер
13Ренато Тапия
15Маркес Лоурейру Аллан
15Карлос Самбрано
69′
5Каземиру
63′
4Андерсон Сантамария
17Фабинью
19Йосимар Йотун
90′
11Филиппе Коутинью
84′
7Хосепмир Баллон
21Бруну Энрике
20Эдисон Флорес
72′
7Давид Нерес
63′
18Андре Каррильо
10Неймар
23Педро Акино
45+2′69′
9Ришарлисон
74′
16Кристофер Гонсалес
19Винисиус Жуниор
8Габриэль Коста
72′
20Роберту Фирмину
63′
10Кристиан Куэва
18Лукас Пакета
11Рауль Руидиас
45′
26Йорди Рейна
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)6
2Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
10Фолы15
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДжэйр Марруфо(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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