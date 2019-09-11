Сборная Перу взяла у Бразилии реванш за поражение в финале Кубка Америки
Сборная Бразилии потерпела поражение в товарищеском матче с Перу.
Сборная Бразилии потерпела поражение в товарищеском матче с Перу.
Встреча прошла на стадионе «Лос-Анджелес Мемориал Колизеум» в
Судьбу противостояния решил гол защитника перуанской команды Луиса Абрама, забитый незадолго до финального свистка, на 85-й минуте.
Напомним, минувшим летом Бразилия и Перу уже встречались в очном противостоянии. 7 июля команды сыграли в финале Кубка Америки. Тогда сильнее оказались бразильцы, для которых этот турнир был домашним. Подопечные Тите одержали победу со счётом 3:1.
В предыдущем товарищеском матче, который состоялся 7 сентября, Бразилия сыграла вничью с Колумбией (2:2). Перу в свою очередь днём ранее проиграл Эквадору (0:1).
|Тите
|Рикардо Гарека
|Луис Абрам
|85′
|23
|Эдерсон
|1
|Педро Гальесе
|3
|Эдер Милитау
|2
|Луис Абрам
|4
|Маркиньюс
|6
|Мигель Трауко
|6
|Алекс Сандру
52′
|17
|Луис Адвинкула
|22
|Фагнер
|13
|Ренато Тапия
|15
|Маркес Лоурейру Аллан
|15
|Карлос Самбрано
69′
|5
|Каземиру
63′
|4
|Андерсон Сантамария
|17
|Фабинью
|19
|Йосимар Йотун
90′
|11
|Филиппе Коутинью
84′
|7
|Хосепмир Баллон
|21
|Бруну Энрике
|20
|Эдисон Флорес
72′
|7
|Давид Нерес
63′
|18
|Андре Каррильо
|10
|Неймар
|23
|Педро Акино
45+2′69′
|9
|Ришарлисон
74′
|16
|Кристофер Гонсалес
|19
|Винисиус Жуниор
|8
|Габриэль Коста
72′
|20
|Роберту Фирмину
63′
|10
|Кристиан Куэва
|18
|Лукас Пакета
|11
|Рауль Руидиас
45′
|26
|Йорди Рейна
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джэйр Марруфо(США)