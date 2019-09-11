Сборная Перу взяла у Бразилии реванш за поражение в финале Кубка Америки

Встреча прошла на стадионе «Лос-Анджелес Мемориал Колизеум» в Лос-Анджелесе (США) и завершилась со счётом 0:1.

Напомним, минувшим летом Бразилия и Перу уже встречались в очном противостоянии. 7 июля команды сыграли в финале Кубка Америки. Тогда сильнее оказались бразильцы, для которых этот турнир был домашним. Подопечные Тите одержали победу со счётом 3:1.