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09:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бразильский голкипер оценил красоту российских девушек

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Голкипер московского «Локомотива» и сборной России Гилерме высказался о красоте девушек в России. Соответствующую информацию распространила пресс-служба национальной футбольной команды.

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По словам голкипера, в России их больше, чем в Бразилии, откуда родом сам футболист.

«И в России, и в Бразилии девушки красивые, но в России их очень много. А в Бразилии есть очень красивые девушки, но их сложно найти».

Гильерме Алвин Маринито выступает за «Локомотив» с 2007 года, в ноябре 2015 года получил гражданство России, в следующем году его впервые вызвали в национальную сборную, таким образом он стал первым натурализованным футболистом из дальнего зарубежья в составе российской команды.

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