Бразильский голкипер оценил красоту российских девушек
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Голкипер московского «Локомотива» и сборной России Гилерме высказался о красоте девушек в России. Соответствующую информацию распространила
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Голкипер московского «Локомотива» и сборной России Гилерме высказался о красоте девушек в России. Соответствующую информацию распространила
По словам голкипера, в России их больше, чем в Бразилии, откуда родом сам футболист.
«И в России, и в Бразилии девушки красивые, но в России их очень много. А в Бразилии есть очень красивые девушки, но их сложно найти».
Гильерме Алвин Маринито выступает за «Локомотив» с 2007 года, в ноябре 2015 года получил гражданство России, в следующем году его впервые вызвали в национальную сборную, таким образом он стал первым натурализованным футболистом из дальнего зарубежья в составе российской команды.