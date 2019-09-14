Бразильский голкипер оценил красоту российских девушек

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По словам голкипера, в России их больше, чем в Бразилии, откуда родом сам футболист.

«И в России, и в Бразилии девушки красивые, но в России их очень много. А в Бразилии есть очень красивые девушки, но их сложно найти».