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09:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Прикованный к кровати бывший вратарь сборной России описал свою жизнь

Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин, который в результате аварии в 2010 году потерял возможность ходить, описал, как проходит его стандартный день. Слова спортсмена приводят «Аргументы и Факты».

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Источник: РИА "Новости"

Мандрыкин рассказал, что после пробуждения завтракает. Принимать пищу самостоятельно он не может, поэтому ему помогает мать или сестра. Днем бывший футболист еще спит, а в остальное время смотрит телевизор. При этом, отметил спортсмен, он практически не включает футбол.

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По словам Мандрыкина, жить у него получается на пенсию по инвалидности, которая составляет около 40 тысяч рублей. Также деньгами помогают его бывшие партнеры, которые организовывают турниры в его честь.

Мандрыкин разбился в ноябре 2010 года в Брянске. Спортсмен на скорости 200 километров в час пытался скрыться от полицейских, не справился с управлением и врезался в дерево. Вместе с ним в машине были еще четыре человека, они получили травмы разной степени тяжести. У самого вратаря был сломан позвоночник и поврежден костный мозг. Он прикован к постели, врачам удалось лишь частично вернуть работоспособность рук.

Футболист большую часть карьеры провел в ЦСКА, с которым выиграл три чемпионата России и Кубок УЕФА. За национальную сборную он провел три матча.

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