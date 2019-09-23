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12:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Купера уволили с поста главного тренера Узбекистана

Эктор Купер покинул пост главного тренера сборной Узбекистана, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации государства.

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Контракт был разорван по обоюдному согласию сторон.

Стороны договорились о сотрудничестве и заключили соглашение в конце лета 2018 года. Купер подписал контракт по схеме «3+1». Тем не менее добиться особых успехов со сборной Узбекистана ему не удалось. Национальная команда неудачно выступила на Кубке Азии в 2019 году.

Под руководством Купера национальная команда дошла до 1/8 финала Кубка Азии — 2019, проиграв в первом раунде плей-офф в серии пенальти Австралии. В сентябре 2019 года сборная Узбекистана в первом туре второго раунда отборочного турнира чемпионата мира 2022 года проиграла Палестине со счётом 0:2.

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