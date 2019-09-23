Купера уволили с поста главного тренера Узбекистана
Эктор Купер покинул пост главного тренера сборной Узбекистана, сообщает
Эктор Купер покинул пост главного тренера сборной Узбекистана, сообщает
Контракт был разорван по обоюдному согласию сторон.
Стороны договорились о сотрудничестве и заключили соглашение в конце лета 2018 года. Купер подписал контракт по схеме «3+1». Тем не менее добиться особых успехов со сборной Узбекистана ему не удалось. Национальная команда неудачно выступила на Кубке Азии в 2019 году.
Под руководством Купера национальная команда дошла до 1/8 финала Кубка Азии — 2019, проиграв в первом раунде