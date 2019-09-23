Купера уволили с поста главного тренера Узбекистана

Стороны договорились о сотрудничестве и заключили соглашение в конце лета 2018 года. Купер подписал контракт по схеме «3+1». Тем не менее добиться особых успехов со сборной Узбекистана ему не удалось. Национальная команда неудачно выступила на Кубке Азии в 2019 году.