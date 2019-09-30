Экс-игрок английской сборной Дефо стал участником ДТП

36-летний футболист на своем Range Rover столкнулся с BMW. Проишествие случилось субботним вечером, вместе с игроком в автомобиле находилась его подруга. Оба пассажира остались в живых.

После инцидента Дефо поблагодарил сопереживавших ему людей за поддержку и сообщал, что как только восстановится от полученного шока, сразу же вернется на тренировку.