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11:52 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-игрок английской сборной Дефо стал участником ДТП

Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Джермейн Дефо попал в ДТП.

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Источник: AP 2019

Об этом сообщает The Sun.

36-летний футболист на своем Range Rover столкнулся с BMW. Проишествие случилось субботним вечером, вместе с игроком в автомобиле находилась его подруга. Оба пассажира остались в живых.

После инцидента Дефо поблагодарил сопереживавших ему людей за поддержку и сообщал, что как только восстановится от полученного шока, сразу же вернется на тренировку.

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