Экс-игрок английской сборной Дефо стал участником ДТП
Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Джермейн Дефо попал в ДТП.
Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Джермейн Дефо попал в ДТП.
Об этом сообщает The Sun.
36-летний футболист на своем Range Rover столкнулся с BMW. Проишествие случилось субботним вечером, вместе с игроком в автомобиле находилась его подруга. Оба пассажира остались в живых.
После инцидента Дефо поблагодарил сопереживавших ему людей за поддержку и сообщал, что как только восстановится от полученного шока, сразу же вернется на тренировку.