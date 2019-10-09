Футбольный матч Германия — Аргентина начнется с минуты молчания из-за событий в Галле
БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Товарищеский матч сборных Германии и Аргентины по футболу начнется в среду с минуты молчания
БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Товарищеский матч сборных Германии и Аргентины по футболу начнется в среду с минуты молчания
Матч пройдет в Дортмунде, начало — 21:45 мск.
Ранее в среду у синагоги в Галле произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум два человека. Нападавшие, которых, по предварительным данным, было двое, скрылись с места ЧП, позже полиция сообщила о задержании одного подозреваемого. Федеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ взяла на себя расследование стрельбы.
Иудеи 8 и 9 октября отмечают один из главных религиозных праздников Йом Киппур (на иврите — «День искупления», «Судный день» или «День прощения»).