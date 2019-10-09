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20:29 (мск), источник: ТАСС

Футбольный матч Германия — Аргентина начнется с минуты молчания из-за событий в Галле

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Товарищеский матч сборных Германии и Аргентины по футболу начнется в среду с минуты молчания из-за событий в городе Галле, где злоумышленники совершили нападение на синагогу и на турецкую закусочную. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в Немецком футбольном союзе.

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Источник: AP 2019

Матч пройдет в Дортмунде, начало — 21:45 мск.

Ранее в среду у синагоги в Галле произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум два человека. Нападавшие, которых, по предварительным данным, было двое, скрылись с места ЧП, позже полиция сообщила о задержании одного подозреваемого. Федеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ взяла на себя расследование стрельбы.

Товарищеские матчи 2019
9.10.2019, 21:45

Германия2Аргентина0

Иудеи 8 и 9 октября отмечают один из главных религиозных праздников Йом Киппур (на иврите — «День искупления», «Судный день» или «День прощения»).

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