Сборные Германии и Аргентины по футболу сыграли вничью в товарищеском матче

Источник: Reuters

Сборная Германии по ходу встречи вела со счетом 2:0. В составе хозяев поля забитыми мячами отметились Серж Гнабри (16-я минута) и Кай Хаверц (22), у гостей отличились Лукас Аларио (66) и Лукас Окампос (85).

Матч начался с минуты молчания из-за событий в городе Галле, где злоумышленники совершили нападение на синагогу и на турецкую закусочную. В среду у синагоги в Галле произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум два человека.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GWz28srSLLI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборные Германии и Аргентины не встречались с сентября 2014 года, тогда в товарищеском матче в Дюссельдорфе аргентинцы оказались сильнее — 4:2. За два месяца до этого команды встретились в финале чемпионата мира, который проходил в Бразилии, в той встрече в дополнительное время победы добилась сборная Германии — 1:0.

Впервые с 2014 года в стартовом составе сборной Германии на поле не было футболистов команды, которая выиграла чемпионат мира.