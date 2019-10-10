Сборные Германии и Аргентины по футболу сыграли вничью в товарищеском матче
ТАСС, 9 октября. Сборная Германии по футболу сыграла вничью с командой Аргентины со счетом 2:2 в товарищеском матче. Встреча прошла в Дортмунде.
ТАСС, 9 октября. Сборная Германии по футболу сыграла вничью с командой Аргентины со счетом 2:2 в товарищеском матче. Встреча прошла в Дортмунде.
Сборная Германии по ходу встречи вела со счетом 2:0. В составе хозяев поля забитыми мячами отметились Серж Гнабри (16-я минута) и Кай Хаверц (22), у гостей отличились Лукас Аларио (66) и Лукас Окампос (85).
Матч начался с минуты молчания
Сборные Германии и Аргентины не встречались с сентября 2014 года, тогда в товарищеском матче в Дюссельдорфе аргентинцы оказались сильнее — 4:2. За два месяца до этого команды встретились в финале чемпионата мира, который проходил в Бразилии, в той встрече в дополнительное время победы добилась сборная Германии — 1:0.
Немецкая сборная 13 октября проведет гостевой матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Эстонии, аргентинцы в тот же день в товарищеской встрече сыграют с эквадорцами.
|Йоахим Лев
|Лионель Скалони
|Серж Гнабри
|16′
|Лукас Аларио
|66′
|Кай Хаверц
|22′
|Лукас Окампос
|85′
|22
|Марк-Андре тер Штеген
|1
|Агустин Марчесин
|13
|Лукас Клостерманн
|2
|Хуан Фойт
|16
|Марсель Хальстенберг
|3
|Николас Тальяфико
|4
|Робин Кох
|19
|Николас Отаменди
26′
|15
|Никлас Зюле
|22
|Лаутаро Мартинес
|19
|Лука Вальдшмидт
|5
|Леандро Паредес
|6
|Джошуа Киммих
11′
|16
|Маркос Рохо
45′
|23
|Эмре Джан
|8
|Маркос Акунья
|20
|Серж Гнабри
71′
|7
|Роберто Перейра
76′
|3
|Суат Сердар
|4
|Ренсо Саравия
|10
|Юлиан Брандт
66′
|15
|Родриго де Пауль
30′90′
|14
|Надим Амири
|18
|Гвидо Родригес
|7
|Кай Хаверц
83′
|11
|Анхель Корреа
45′
|18
|Себастьян Руди
|24
|Лукас Окампос
84′
|21
|Пауло Дибала
62′
|20
|Лукас Аларио
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|12
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Клеман Тюрпен(Франция)