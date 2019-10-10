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9 октября, источник: ТАСС

Сборные Германии и Аргентины по футболу сыграли вничью в товарищеском матче

ТАСС, 9 октября. Сборная Германии по футболу сыграла вничью с командой Аргентины со счетом 2:2 в товарищеском матче. Встреча прошла в Дортмунде.

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Источник: Reuters

Сборная Германии по ходу встречи вела со счетом 2:0. В составе хозяев поля забитыми мячами отметились Серж Гнабри (16-я минута) и Кай Хаверц (22), у гостей отличились Лукас Аларио (66) и Лукас Окампос (85).

Матч начался с минуты молчания из-за событий в городе Галле, где злоумышленники совершили нападение на синагогу и на турецкую закусочную. В среду у синагоги в Галле произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум два человека.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборные Германии и Аргентины не встречались с сентября 2014 года, тогда в товарищеском матче в Дюссельдорфе аргентинцы оказались сильнее — 4:2. За два месяца до этого команды встретились в финале чемпионата мира, который проходил в Бразилии, в той встрече в дополнительное время победы добилась сборная Германии — 1:0.

Впервые с 2014 года в стартовом составе сборной Германии на поле не было футболистов команды, которая выиграла чемпионат мира.

Немецкая сборная 13 октября проведет гостевой матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Эстонии, аргентинцы в тот же день в товарищеской встрече сыграют с эквадорцами.

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Германия
2:2
Первый тайм: 2:0
Аргентина
Футбол, Товарищеские матчи, 9.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Signal Iduna Park
Главные тренеры
Йоахим ЛевЛионель Скалони
Голы
Серж Гнабри16′
Лукас Аларио66′
Кай Хаверц22′
Лукас Окампос85′
Составы команд
22Марк-Андре тер Штеген
1Агустин Марчесин
13Лукас Клостерманн
2Хуан Фойт
16Марсель Хальстенберг
3Николас Тальяфико
4Робин Кох
19Николас Отаменди
26′
15Никлас Зюле
22Лаутаро Мартинес
19Лука Вальдшмидт
5Леандро Паредес
6Джошуа Киммих
11′
16Маркос Рохо
45′
23Эмре Джан
8Маркос Акунья
20Серж Гнабри
71′
7Роберто Перейра
76′
3Суат Сердар
4Ренсо Саравия
10Юлиан Брандт
66′
15Родриго де Пауль
30′90′
14Надим Амири
18Гвидо Родригес
7Кай Хаверц
83′
11Анхель Корреа
45′
18Себастьян Руди
24Лукас Окампос
84′
21Пауло Дибала
62′
20Лукас Аларио
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)11
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
16Фолы12
5Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяКлеман Тюрпен(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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