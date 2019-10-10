Игроки «Астаны» и «Тобола» поучаствовали в победе своей сборной перед матчем отбора на Евро-2020

Встреча в Манаме завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей отличились Руфат Дадашов (41-я), Тамкин Халилзаде (62-я) и Рамиль Шейдаев (70-я). У проигравших голами отметились Абдулвахаб Аль-Малуд (31-я) и Аль Джассим Шейх (68-я).

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За азербайджанскую сборную весь матч отстоял 25-летний Балаев, тогда как появившийся в стартовом составе 30-летний Алмейда был заменен на 77-й минуте на Джавида Гусейнова.

Балаев выступает за костанайский клуб с нынешнего сезона, проведя во всех турнирах 31 матч.

Алмейда арендован агдамским «Карабахом» до конца текущего года. Права на игрока принадлежат «Астане», с которой у него подписан контракт до 30 июня 2020 года.