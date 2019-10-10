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14:09 (мск), источник: Vesti.kz

Игроки «Астаны» и «Тобола» поучаствовали в победе своей сборной перед матчем отбора на Евро-2020

Футболисты «Астаны» и «Тобола» Ричард Алмейда и Эмиль Балаев помогли сборной Азербайджана победить в товарищеском матче Бахрейн, передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча в Манаме завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей отличились Руфат Дадашов (41-я), Тамкин Халилзаде (62-я) и Рамиль Шейдаев (70-я). У проигравших голами отметились Абдулвахаб Аль-Малуд (31-я) и Аль Джассим Шейх (68-я).

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За азербайджанскую сборную весь матч отстоял 25-летний Балаев, тогда как появившийся в стартовом составе 30-летний Алмейда был заменен на 77-й минуте на Джавида Гусейнова.

Балаев выступает за костанайский клуб с нынешнего сезона, проведя во всех турнирах 31 матч.

Алмейда арендован агдамским «Карабахом» до конца текущего года. Права на игрока принадлежат «Астане», с которой у него подписан контракт до 30 июня 2020 года.

Отметим, что 13 октября сборная Азербайджана встретится на выезде с Венгрией в рамках отборочного цикла Евро-2020. В группе E азербайджанская сборная с одним очком в активе занимает последнее, пятое место. Лидирует в таблице Хорватия (десять очков), за ней с отставанием на один пункт идут Словакия и Венгрия, тогда как на четвертой строчке располагается набравший шесть баллов Уэльс.

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Бахрейн
2:3
Первый тайм: 1:1
Азербайджан
Футбол, Товарищеские матчи, 9.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Bahrain National Stadium
Главные тренеры
Элиу СоузаНикола Юрчевич
Голы
Абдулвахаб Аль-Малуд32′
Руфат Дадашов41′
Ясим Аль-Шаих68′
Тамкин Халилзаде62′
Рамиль Шейдаев70′
Составы команд
12Эмиль Балаев
4Бахлул Мустафазаде
6Бадави Гусейнов
13Эдди Исрафилов
9Агабала Рамазанов
48′
5Аббас Гусейнов
45′
15Омар Булудов
3Шахрияр Рахимов
68′
7Араз Абдуллаев
8Эмин Махмудов
45′
19Тамкин Халилзаде
20Ришард Алмейда
77′
22Джавид Гусейнов
11Рамиль Шейдаев
72′
17Ренат Дадашов
16Руфат Дадашов
45′
14Рашад Эюбов
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