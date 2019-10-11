Российские футболистки победили американок на Всемирных пляжных играх
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Женская сборная России по пляжному футболу стартовала с победы над командой США на первых Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе.
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Женская сборная России по пляжному футболу стартовала с победы над командой США на первых Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе.
Встреча группы В завершилась со счетом 3:1 в пользу российской сборной, в составе которой отличились Наталья Зайцева, Анна Петрова и Любовь Комарова.
В воскресенье россиянки встретятся с командой Парагвая.