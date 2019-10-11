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16:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские футболистки победили американок на Всемирных пляжных играх

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Женская сборная России по пляжному футболу стартовала с победы над командой США на первых Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе.

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Встреча группы В завершилась со счетом 3:1 в пользу российской сборной, в составе которой отличились Наталья Зайцева, Анна Петрова и Любовь Комарова.

В воскресенье россиянки встретятся с командой Парагвая.

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