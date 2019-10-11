Футболист «Кайрата» помог своей сборной победить Узбекистан
Полузащитник «Кайрата» Хан
Полузащитник «Кайрата» Хан
Товарищеский матч на стадионе «Хвасон» в Сувоне завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. В этой игре Хан вышел в стартовом составе.
14 октября сборные Южной Кореи и Узбекистана проведут второй матч — на этот раз в городе Чхонане.
20-летний Хан пополнил «Кайрат» перед началом сезона и стал первым в истории КПЛ легионером из Южной Кореи. В КПЛ он провел пять матчей в чемпионате и последний раз попадал в заявку еще в апреле. С августа Хан играет в первой лиге за «Кайрат-Жастар», за который в шести встречах забил один гол и отметился одним ассистом.