Сборная Уругвая обыграла Перу в товарищеском матче
Сборная Уругвая в товарищеском матче одержала победу над командой Перу.
Сборная Уругвая в товарищеском матче одержала победу над командой Перу.
Встреча состоялась в Монтевидео на стадионе «Сентенарио» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Победный гол в матче на 17-й минуте забил Пол Брайан Родригес Браво. Результативной передачей отметился Матиас Весино Фалеро.
Сборная Перу потерпела второе поражение в трёх товарищеских встречах. Национальная команда Уругвая продлила беспроигрышную серию в товарищеских матчах до трёх игр (2 победы и 1 ничья).
16 октября сборная Уругвая вновь проведёт товарищеский матч с Перу. На этот раз поединок состоится в Лиму (Перу) на стадионе «Насьональ». Стартовый свисток прозвучит в 4:30 мск.