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10:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Уругвая обыграла Перу в товарищеском матче

Сборная Уругвая в товарищеском матче одержала победу над командой Перу.

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Встреча состоялась в Монтевидео на стадионе «Сентенарио» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Победный гол в матче на 17-й минуте забил Пол Брайан Родригес Браво. Результативной передачей отметился Матиас Весино Фалеро.

Сборная Перу потерпела второе поражение в трёх товарищеских встречах. Национальная команда Уругвая продлила беспроигрышную серию в товарищеских матчах до трёх игр (2 победы и 1 ничья).

16 октября сборная Уругвая вновь проведёт товарищеский матч с Перу. На этот раз поединок состоится в Лиму (Перу) на стадионе «Насьональ». Стартовый свисток прозвучит в 4:30 мск.

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